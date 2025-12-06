Con l'importante punto in classifica conquistato contro una squadra che arrivava da due successi consecutivi contro Genoa e Lazio, il Milan prova a rimanere ancorato al gruppo di squadre attualmente in competizione per un posto ai playoff. La prossima occasione per prender slancio arriverà venerdì 12 dicembre al Centro Sportivo Crespellano, alle porte di Bologna: una sfida contro una diretta competitor, per tornare a guardare verso l'alto.
LA CRONACA
Dopo una fase di studio iniziale, la prima grande occasione della partita la costruisce il Milan da sviluppi di calcio da fermo, con Plazzotta che costringe Castagnini al miracolo e Scotti che colpisce il palo sulla ribattuta. A passare in vantaggio al 17' sono però gli ospiti: Monticelli - a pochi minuti da un'iniziativa personale - trova il guizzo sulla sinistra e serve a Pavanati l'assist decisivo per piazzare l'1-0. I rossoneri provano a riequilibrarla con due tentativi di Plazzotta e Ossola, ma all'intervallo gli ospiti chiudono in vantaggio.
Dal fischio di inizio della ripresa, bastano due minuti al Milan per trovare il pari: su sviluppi di calcio d'angolo, al centro dell'area è capitan Scotti a raccogliere il pallone e concludere con potenza, piegando le mani a Castagnini. Il portiere gialloblù risponde invece presente per due volte su Di Siena, poi anche sui tentativi di di Pandolfi e Lontani, negando ai padroni di casa la possibilità di ribaltare il punteggio. Al termine dei 90 minuti di gioco, Milan-Verona si chiude sul punteggio di 1-1.
IL TABELLINO
MILAN-HELLAS VERONA 1-1
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli (43'st Vechiu), Vladimirov, Colombo, Perera (29'st Lontani); Mancioppi (10'st Tartaglia), Pandolfi, Plazzotta; Ossola, Scotti, Di Siena. A disp: Bianchi; Battistini, Cullotta, Pagliei; Cissé, Dotta, Samb Thioune; Angelicchio. All.: Renna.
HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Popovic, Tagne; Martini (26'st De Battisti), Yildiz, Pavanati (39'st De Rossi), Szimionas (1'st Peci), Monticelli; Vermesan, Akalé. A disp: Tommasi; Barry, Kurti; Garofalo; Casagrande, Murati, Stella, Vapore. All.: Sammarco.
Arbitro: Dasso di Genova.
Gol: 17' Pavanati (HV), 2'st Scotti (M).
Ammoniti: 10' Tagne (HV), 22' Szimionas (HV), 24' Pandolfi (M).
