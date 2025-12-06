Pianeta Milan
MILAN PRIMAVERA

Scotti trascina il Milan Primavera: 1-1 contro l’Hellas-Verona

Scotti trascina il Milan Primavera: 1-1 contro l’Hellas-Verona - immagine 1
Il Milan Primavera, dopo la batosta del derby contro l'Inter (perso 2-0), scende in campo contro l'Hellas-Verona: 1-1 grazie al gol di Scotti nella ripresa
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Primavera, dopo la batosta del derby contro l'Inter (perso 2-0), scende in campo contro l'Hellas-Verona. Nel pomeriggio di ieri i rossoneri di Mister Renna sono riusciti a strappare un punto prezioso: 1-1 grazie ai gol di Pavanati, per gli avversari, e Scotti, per i rossoneri. Al termine della gara, l'allenatore rossonero ha voluto esprimere parole molto importanti sulla squadra, dicendo di essere felice per la reazione avuta dopo la partita della scorsa settimana. Il club di via Aldo Rossi, con una nota ufficiale, ha voluto fare un resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) - Torna a raccogliere punti tra le mura dello 'Sportitalia Village' la Primavera di Mister Renna, che riacciuffa il Verona nella ripresa con capitan Scotti dopo il temporaneo vantaggio ospite firmato Pavanati. Tante le occasioni da gol create dai rossoneri, con i vari Plazzotta, Ossola, Pandolfi e Lontani che hanno chiamato in causa l'estremo difensore scaligero in più occasioni.

Con l'importante punto in classifica conquistato contro una squadra che arrivava da due successi consecutivi contro Genoa e Lazio, il Milan prova a rimanere ancorato al gruppo di squadre attualmente in competizione per un posto ai playoff. La prossima occasione per prender slancio arriverà venerdì 12 dicembre al Centro Sportivo Crespellano, alle porte di Bologna: una sfida contro una diretta competitor, per tornare a guardare verso l'alto.

LA CRONACA

Dopo una fase di studio iniziale, la prima grande occasione della partita la costruisce il Milan da sviluppi di calcio da fermo, con Plazzotta che costringe Castagnini al miracolo e Scotti che colpisce il palo sulla ribattuta. A passare in vantaggio al 17' sono però gli ospiti: Monticelli - a pochi minuti da un'iniziativa personale - trova il guizzo sulla sinistra e serve a Pavanati l'assist decisivo per piazzare l'1-0. I rossoneri provano a riequilibrarla con due tentativi di Plazzotta e Ossola, ma all'intervallo gli ospiti chiudono in vantaggio.

Dal fischio di inizio della ripresa, bastano due minuti al Milan per trovare il pari: su sviluppi di calcio d'angolo, al centro dell'area è capitan Scotti a raccogliere il pallone e concludere con potenza, piegando le mani a Castagnini. Il portiere gialloblù risponde invece presente per due volte su Di Siena, poi anche sui tentativi di di Pandolfi e Lontani, negando ai padroni di casa la possibilità di ribaltare il punteggio. Al termine dei 90 minuti di gioco, Milan-Verona si chiude sul punteggio di 1-1.

IL TABELLINO

MILAN-HELLAS VERONA 1-1

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli (43'st Vechiu), Vladimirov, Colombo, Perera (29'st Lontani); Mancioppi (10'st Tartaglia), Pandolfi, Plazzotta; Ossola, Scotti, Di Siena. A disp: Bianchi; Battistini, Cullotta, Pagliei; Cissé, Dotta, Samb Thioune; Angelicchio. All.: Renna.

HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Popovic, Tagne; Martini (26'st De Battisti), Yildiz, Pavanati (39'st De Rossi), Szimionas (1'st Peci), Monticelli; Vermesan, Akalé. A disp: Tommasi; Barry, Kurti; Garofalo; Casagrande, Murati, Stella, Vapore. All.: Sammarco.

Arbitro: Dasso di Genova.

Gol: 17' Pavanati (HV), 2'st Scotti (M).

Ammoniti: 10' Tagne (HV), 22' Szimionas (HV), 24' Pandolfi (M).

