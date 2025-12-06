Il Milan Primavera, dopo la batosta del derby contro l'Inter (perso 2-0), scende in campo contro l'Hellas-Verona. Nel pomeriggio di ieri i rossoneri di Mister Renna sono riusciti a strappare un punto prezioso: 1-1 grazie ai gol di Pavanati, per gli avversari, e Scotti, per i rossoneri. Al termine della gara, l'allenatore rossonero ha voluto esprimere parole molto importanti sulla squadra, dicendo di essere felice per la reazione avuta dopo la partita della scorsa settimana. Il club di via Aldo Rossi, con una nota ufficiale, ha voluto fare un resoconto del match: