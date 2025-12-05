Primavera, Milan-Hellas Verona 1-1: pareggio giusto ma che rischio Bouyer

Plazzotta calcia sul primo palo una bella punizione dalla destra, sulla respinta corta di Castagnini si fionda Scotti che non riesce a portare in vantaggio la squadra di Mister Renna, colpendo il palo a pochi passi dalla porta veronese. Dopo 5' il gol del vantaggio veronese con il Capitano Pavanati, bravo a trasformare in gol la prima, e unica, occasione degli ospiti. Da lì in avanti succede poco. Tanti duelli e scontri ma l'arbitro Dasso fischia la fine del primo tempo con l'Hellas Verona in vantaggio.
Secondo tempo: grande reazione rossonera e brivido Bouyer—
Il secondo tempo si apre con un Milan Primavera diverso, più aggressivo e rabbioso, che trova il pareggio con Scotti dopo 2' dal rientro in campo. Nei minuti successivi, i rossoneri provano il forcing per ribaltarla ma, nonostante le diverse occasioni, non trovano la via della porta. Al minuto 66' enorme rischio preso da Bouyer. Il portiere rossonero litiga col pallone sugli sviluppi di un angolo e rischia di mandarsi la palla in porta. Per fortuna del Diavolo l'arbitro rischia fuorigioco ma il dubbio rimane.
La partita si conclude con diverse occasioni da entrambe le parti, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare lo spiraglio giusto per portare a casa i tre punti finali. Nonostante la buona prestazione, la squadra di Giovanni Renna rimane senza vittorie nelle ultime 5 partite. Contro il Bologna Primavera l'opportunità per tornare nelle zone calde della classifica del Campionato di Primavera 1.
