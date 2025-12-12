Pianeta Milan
Pagelle Primavera, Bologna-Milan 1-1: Longoni super, Lontani non basta

Le pagelle rossonere di Bologna-Milan, partita della 15^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: voti e giudizi della redazione
Stefano Bressi
LA PARTITA

Si è disputata, nel primo pomeriggio, al Centro Tecnico Niccolò Galli, Bologna-Milan, valida per la 15^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 1-1. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione!

LONGONI

In giornata di grazia, quasi impossibile fargli gol. Autore di una parata eccezionale nel primo tempo e di una nel secondo tempo, ma fa anche un altro paio di belle cose. Voto 7,5

NOLLI 

Partita tranquilla, non si vede più di tanto, ma ciò che fa col pallone lo fa abbastanza bene. Ogni tanto però il Bologna arriva dal suo lato. Voto 5,5

VLADIMIROV

Salva tutto a inizio partita lanciandosi a difesa della porta. Nella ripresa sfiora il raddoppio di testa. Voto 7

COLOMBO

Un po' più in difficoltà del compagno di reparto, si perde l'uomo un paio di volte. Voto 6

PERERA

Prestazione senza picchi, potrebbe sgasare un po' di più, ma preferisce restare sulle cose basilari. Voto 6

MANCIOPPI

Una gara ordinata e serena, ma a inizio ripresa si divora il 2-0. Voto 5,5

PANDOLFI

Mette ordine, chiude spesso in modo puntuale. Buona prova. Voto 6,5

PLAZZOTTA

Fatica a trovare gli spazi giusti, ma quando li trova non fa cose banali. Voto 6

DI SIENA

Ha la palla del raddoppio e la manda alta, fa belle giocate, ma sembra sempre mancargli qualcosa per completare l'opera. Voto 6

OSSOLA 

La giocata sul gol del vantaggio è davvero da campione. Porta a spasso la difesa. Ha un'altra potenziale occasione nella ripresa, ma non la sfrutta. Voto 7

LONTANI

Fa un gran lavoro, sul gol e non solo, ma si divora una rete già fatta. Nel complesso però ottima prova la sua. Voto 7

I SUBENTRATI

Dal 45' Scotti: entra bene e mette Lontani davanti alla porta. VOTO: 6,5

Dal 70' Hamadoun: S.V.

Dal 75' Tartaglia: S.V.

Dall'84' Cullotta: S.V.

Dall'84' Cullotta: S.V.

Dall'84' Vechiu: S.V.

MISTER RENNA

Per essere un derby c'è da dire che ci si aspettava molto di più. I suoi ragazzi fanno fatica a trovare spazi e a giocare in modo organizzato. Voto 5,5

