Pagelle Primavera, Bologna-Milan 1-1: Longoni super, Lontani non basta

Le pagelle rossonere di Bologna-Milan, partita della 15^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: voti e giudizi della redazione

LA PARTITA

Si è disputata, nel primo pomeriggio, al Centro Tecnico Niccolò Galli, Bologna-Milan, valida per la 15^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 1-1. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione!