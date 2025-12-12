Pagelle Primavera, Bologna-Milan 1-1: Longoni super, Lontani non basta

NOLLI—
Partita tranquilla, non si vede più di tanto, ma ciò che fa col pallone lo fa abbastanza bene. Ogni tanto però il Bologna arriva dal suo lato. Voto 5,5
VLADIMIROV—
Salva tutto a inizio partita lanciandosi a difesa della porta. Nella ripresa sfiora il raddoppio di testa. Voto 7
COLOMBO—
Un po' più in difficoltà del compagno di reparto, si perde l'uomo un paio di volte. Voto 6
PERERA—
Prestazione senza picchi, potrebbe sgasare un po' di più, ma preferisce restare sulle cose basilari. Voto 6
MANCIOPPI—
Una gara ordinata e serena, ma a inizio ripresa si divora il 2-0. Voto 5,5
PANDOLFI—
Mette ordine, chiude spesso in modo puntuale. Buona prova. Voto 6,5
PLAZZOTTA—
Fatica a trovare gli spazi giusti, ma quando li trova non fa cose banali. Voto 6
DI SIENA—
Ha la palla del raddoppio e la manda alta, fa belle giocate, ma sembra sempre mancargli qualcosa per completare l'opera. Voto 6
OSSOLA—
La giocata sul gol del vantaggio è davvero da campione. Porta a spasso la difesa. Ha un'altra potenziale occasione nella ripresa, ma non la sfrutta. Voto 7
LONTANI—
Fa un gran lavoro, sul gol e non solo, ma si divora una rete già fatta. Nel complesso però ottima prova la sua. Voto 7
I SUBENTRATI—
Dal 45' Scotti: entra bene e mette Lontani davanti alla porta. VOTO: 6,5
Dal 70' Hamadoun: S.V.
Dal 75' Tartaglia: S.V.
Dall'84' Cullotta: S.V.
Dall'84' Vechiu: S.V.
MISTER RENNA—
Per essere un derby c'è da dire che ci si aspettava molto di più. I suoi ragazzi fanno fatica a trovare spazi e a giocare in modo organizzato. Voto 5,5
© RIPRODUZIONE RISERVATA