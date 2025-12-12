Pianeta Milan
Allegri è il miglior allenatore del mese di novembre in Serie A: ecco quando verrà premiato

Un mese fatto di vittorie e grandi prestazioni con il suo Milan. Massimiliano Allegri votato come miglior allenatore del mese in Serie A. Il comunicato e quando verrà premiato
Emiliano Guadagnoli
Massimiliano Allegri è il miglior allenatore del mese di novembre per la Serie A. L'allenatore ha portato in testa il suo Milan con grandi risultati: 1-0 con la Roma, 1-0 contro l'Inter e 1-0 contro la Lazio. Unico inciampo il 2-2 in casa del Parma, ma sono 10 punti dei 12 disponibili. Per Massimiliano Allegri è già il secondo premio di questo tipo dopo il mese di settembre. Ecco quando verrà premiato l'allenatore del Milan.

Milan, Allegri allenatore del mese in Serie A

(fonte: legaseriea.it) - Il premio Philadelphia Coach Of The Month di novembre è stato assegnato all’allenatore del Milan Massimiliano Allegri. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan-Sassuolo, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 12.30 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 10ª alla 13ª della Serie A Enilive 2025/2026.

LEGGI ANCHE: Milan, le big europee in pressing su Leao? Longari: "I rossoneri stanno valutando di ...">>>

“Il testa a testa emozionante in vetta al campionato si traduce anche in un confronto continuo tra i grandi allenatori della Serie A - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Nel mese di novembre è stato Massimiliano Allegri a prevalere con 10 punti conquistati in quattro partite, mantenendo la porta inviolata in tutti e tre gli scontri diretti vinti. Il tecnico toscano è riuscito a sfruttare al meglio i giocatori a propria disposizione, impostando una squadra ordinata e capace di leggere al meglio i diversi momenti della partita. Il Milan di Allegri dimostra una mentalità vincente e una ritrovata consapevolezza dei propri mezzi, caratteristiche necessarie per lottare fino a fine stagione per la vetta della classifica”.

