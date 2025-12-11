PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Sassuolo: dal 2023 al presente, i rossoneri ritrovano i neroverdi

Milan-Sassuolo: dal 2023 al presente, i rossoneri ritrovano i neroverdi

Domenica 14, alle ore 12:30 di mattina, il Milan affronterà il Sassuolo di Fabio Grosso tra le mura di San Siro: l'ultimo precedente risalente al lontano dicembre 2023
Domenica 14, alle ore 12:30 di mattina, il Milan affronterà il Sassuolo di Fabio Grosso tra le mura di San Siro nella gara valida per la 15esima giornata di Serie A 2025/2026. Questa volta, a differenza dell'ultimo precedente in campionato risalente al dicembre 2023, il Milan avrà l'occasione di allungarsi e riconfermare nuovamente il primo posto in classifica. Il marcatore dell'ultimo match giocato a San Siro è stato proprio Christian Pulisic, uno dei protagonisti della squadra di Allegri in questa stagione. Con una nota ufficiale, il club di via Aldo Rossi ha voluto ripercorrere l'ultimo scontro:

(Fonte acmilan.com) - Tra le appartenenti alla "media nobiltà" della nostra Serie A, il Sassuolo si è sempre distinto come avversaria tenace e difficile da superare. Una rivalità recente - gli emiliani sono approdati per la prima volta nella massima serie nel 2013 - ma contraddistinta da diverse partite tutt'altro che banali, tra risultati a sorpresa e pietre miliari. A pochi giorni dal nostro 126° compleanno ritroviamo i neroverdi dopo un anno d'assenza, e in Time Machine riviviamo l'ultima sfida a San Siro in Serie A, risalente al dicembre 2023.

In Serie A, perché Milan e Sassuolo hanno incrociato i loro cammini anche nella scorsa stagione in Coppa Italia. L'ultimo precedente dicembrino in campionato - ma non l'unico - si distingue dalle "solite" sfide tra le due squadre per il risultato finale e l'andamento del match. Un 1-0 firmato Christian Pulisic, che conferma la sua "legge" valida per l'inizio della carriera rossonera: gol dell'americano, vittoria del Milan. Un pomeriggio da punti importanti e anche un esordio significativo, quello dell'allora capitano della nostra Primavera Kevin Zeroli. Una partita che complessivamente rappresenta un bel ricordo in una stagione comunque importante.

Incontro vivace nel primo tempo, con due gol annullati al Milan per fuorigioco nello spazio di mezzora: prima Bennacer e poi Leão vedono l'urlo di gioia spezzato dalla review del VAR. Ma anche il Sassuolo sa rendersi pericoloso, con Maignan a volare al 33' per smanacciare il tiro a giro di Berardi. Tante occasioni per entrambe le squadre anche in avvio di ripresa, con il gol decisivo che arriva allo scoccare dell'ora di gioco: Bennacer inventa per bucare la retroguardia e liberare Pulisic, freddo nell'anticipare l'uscita di Consigli. Maignan disinnesca il tentativo di Laurienté (il più vicino al pari) e nel finale il punteggio non cambia nonostante i tentativi di Florenzi, Leão e Chukwueze, con il triplice fischio a sancire tre punti importanti per i rossoneri di Pioli.

