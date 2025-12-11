In Serie A, perché Milan e Sassuolo hanno incrociato i loro cammini anche nella scorsa stagione in Coppa Italia. L'ultimo precedente dicembrino in campionato - ma non l'unico - si distingue dalle "solite" sfide tra le due squadre per il risultato finale e l'andamento del match. Un 1-0 firmato Christian Pulisic, che conferma la sua "legge" valida per l'inizio della carriera rossonera: gol dell'americano, vittoria del Milan. Un pomeriggio da punti importanti e anche un esordio significativo, quello dell'allora capitano della nostra Primavera Kevin Zeroli. Una partita che complessivamente rappresenta un bel ricordo in una stagione comunque importante.
Incontro vivace nel primo tempo, con due gol annullati al Milan per fuorigioco nello spazio di mezzora: prima Bennacer e poi Leão vedono l'urlo di gioia spezzato dalla review del VAR. Ma anche il Sassuolo sa rendersi pericoloso, con Maignan a volare al 33' per smanacciare il tiro a giro di Berardi. Tante occasioni per entrambe le squadre anche in avvio di ripresa, con il gol decisivo che arriva allo scoccare dell'ora di gioco: Bennacer inventa per bucare la retroguardia e liberare Pulisic, freddo nell'anticipare l'uscita di Consigli. Maignan disinnesca il tentativo di Laurienté (il più vicino al pari) e nel finale il punteggio non cambia nonostante i tentativi di Florenzi, Leão e Chukwueze, con il triplice fischio a sancire tre punti importanti per i rossoneri di Pioli.
