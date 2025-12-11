Domenica 14, alle ore 12:30 di mattina, il Milan affronterà il Sassuolo di Fabio Grosso tra le mura di San Siro nella gara valida per la 15esima giornata di Serie A 2025/2026. Questa volta, a differenza dell'ultimo precedente in campionato risalente al dicembre 2023, il Milan avrà l'occasione di allungarsi e riconfermare nuovamente il primo posto in classifica. Il marcatore dell'ultimo match giocato a San Siro è stato proprio Christian Pulisic, uno dei protagonisti della squadra di Allegri in questa stagione. Con una nota ufficiale, il club di via Aldo Rossi ha voluto ripercorrere l'ultimo scontro:

(Fonte acmilan.com) - Tra le appartenenti alla "media nobiltà" della nostra Serie A, il Sassuolo si è sempre distinto come avversaria tenace e difficile da superare. Una rivalità recente - gli emiliani sono approdati per la prima volta nella massima serie nel 2013 - ma contraddistinta da diverse partite tutt'altro che banali, tra risultati a sorpresa e pietre miliari. A pochi giorni dal nostro 126° compleanno ritroviamo i neroverdi dopo un anno d'assenza, e in Time Machine riviviamo l'ultima sfida a San Siro in Serie A, risalente al dicembre 2023.