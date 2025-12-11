Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie La Curva Sud Milano contro i prezzi dei biglietti del settore ospiti: “Basta speculazioni!”

ULTIME MILAN NEWS

La Curva Sud Milano contro i prezzi dei biglietti del settore ospiti: “Basta speculazioni!”

La Curva Sud Milano contro i prezzi dei biglietti del settore ospiti: “Basta speculazioni!” - immagine 1
Negli ultimi tempi, la Curva Sud del Milan ha voluto parlare spesso di una problematica che li ha colpiti: il costo elevato dei biglietti: il comunicato social in vista dell'assemblea della Lega Serie A
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Negli ultimi tempi, la Curva Sud del Milan ha voluto parlare spesso di una problematica che li ha colpiti: il costo elevato dei biglietti per i settori ospiti in diverse partite di Serie A. Uno degli ultimi episodi riguarda proprio la trasferta del Milan a Torino: il costo si aggirava attorno ai 45 euro a biglietto, decisamente troppo, mentre per partite minori, come ad esempio Como e Cremonese, il prezzo del tagliando è di 25 euro.

Milan, le parole della Curva Sud

—  

Il club di via Aldo Rossi, ovviamente, ha iniziato a muoversi per risolvere questa problematica già nei mesi scorsi, inviando una lettera al presidente della Lega Calcio Serie A, Enzo Simonelli, chiedendo di discutere in assemblea una ipotetica introduzione del 'tetto' al prezzo dei biglietti. Il giorno è arrivato: domattina è in programma l'assemblea della Lega e si parlerà anche di questo tasto.

LEGGI ANCHE

 La Curva Sud Milano, nel pomeriggio di oggi, ha voluto condividere un comunicato tramite i propri profili social. Ecco, di seguito, le parole del tifo organizzato rossonero:

"BASTA SPECULAZIONI!

Domani, come non tutti sapranno, si terrà un’importante assemblea in Lega Calcio, dove i club di Serie A saranno chiamati a votare per fissare un tetto massimo al prezzo dei biglietti dei settori ospiti

Vedremo quindi concretamente quali società si schiereranno dalla parte dei tifosi e quali penseranno solo al business e agli interessi economici. 

Capiremo soprattutto quale sarà la capacità di fare sintesi dell’Ing. De Siervo, se riuscirà a portare le società ad una soluzione che tuteli finalmente chi frequenta gli stadi di tutta Italia, sobbarcandosi consistenti spese per seguire ovunque la propria squadra del cuore.

È bene ricordare che misure simili sono state già adottate dalle principali leghe europee:

Francia 10 €

Inghilterra 30 £

Spagna 20 €

Germania 35 € 

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, chi è Hugo Souza? Scopriamo meglio il portiere brasiliano

Questi sono i prezzi imposti per i settori ospiti nei più importanti campionati europei, con stadi all’avanguardia e indipendentemente da chi giochi. Domani scopriremo se anche in Italia riusciremo ad avere stadi accessibili a prezzi decenti...".

Leggi anche
Milan, occhi sul futuro: il nuovo nome in porta proviene dalla Germania. In attacco…
Sabatini su Torino-Milan: “Una grande partita, una grande vittoria. Pulisic e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA