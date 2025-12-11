La Curva Sud Milano, nel pomeriggio di oggi, ha voluto condividere un comunicato tramite i propri profili social. Ecco, di seguito, le parole del tifo organizzato rossonero:
"BASTA SPECULAZIONI!
Domani, come non tutti sapranno, si terrà un’importante assemblea in Lega Calcio, dove i club di Serie A saranno chiamati a votare per fissare un tetto massimo al prezzo dei biglietti dei settori ospiti
Vedremo quindi concretamente quali società si schiereranno dalla parte dei tifosi e quali penseranno solo al business e agli interessi economici.
Capiremo soprattutto quale sarà la capacità di fare sintesi dell’Ing. De Siervo, se riuscirà a portare le società ad una soluzione che tuteli finalmente chi frequenta gli stadi di tutta Italia, sobbarcandosi consistenti spese per seguire ovunque la propria squadra del cuore.
È bene ricordare che misure simili sono state già adottate dalle principali leghe europee:
Francia 10 €
Inghilterra 30 £
Spagna 20 €
Germania 35 €
Questi sono i prezzi imposti per i settori ospiti nei più importanti campionati europei, con stadi all’avanguardia e indipendentemente da chi giochi. Domani scopriremo se anche in Italia riusciremo ad avere stadi accessibili a prezzi decenti...".
