Negli ultimi tempi, la Curva Sud del Milan ha voluto parlare spesso di una problematica che li ha colpiti: il costo elevato dei biglietti: il comunicato social in vista dell'assemblea della Lega Serie A

Negli ultimi tempi, la Curva Sud del Milan ha voluto parlare spesso di una problematica che li ha colpiti: il costo elevato dei biglietti per i settori ospiti in diverse partite di Serie A. Uno degli ultimi episodi riguarda proprio la trasferta del Milan a Torino: il costo si aggirava attorno ai 45 euro a biglietto, decisamente troppo, mentre per partite minori, come ad esempio Como e Cremonese, il prezzo del tagliando è di 25 euro.