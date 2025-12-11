Pianeta Milan
Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, giovedì 11 dicembre 2025: tra campionato e calciomercato...
Nella giornata di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, molti siti web e quotidiani sportivi hanno lasciato ampio spazio al Milan di Massimiliano Allegri. Il club di via Aldo Rossi, visto l'avvicinarsi del calciomercato, sta lavorando molto per individuare i giusti rinforzi da fornire al tecnico livornese. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it.  PROSSIMA SCHEDA >>>

Con il calciomercato ormai vicino, il Milan pensa al futuro in porta. Se il rinnovo di Mike Maignan  non dovesse andare in porto, il club si è già attivato pensando ad un possibile sostituto.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Milan sta monitorando, tramite i propri osservatori, Diant Ramaj, portiere classe 2001 dell'Heidenheim in prestito dal Borussia Dortmund.

Giovanni Galli, ex portiere del Milan (1986-1990) si è raccontato in una lunghissima intervista ai microfoni del canale YouTube di Carlo Pellegatti. L'ex portiere ha voluto toccare tantissime tematiche. Ha iniziato ricordando quello che era il suo presidente, Silvio Berlusconi, per poi spostarsi a parlare del rapporto che aveva in squadra. Parole anche per il Milan attuale: Galli si è soffermato a parlare molto di Massimiliano Allegri e Christian Pulisic.

In vista di Milan-Sassuolo, in programma domenica 14 alle ore 12:30 presso lo stadio di San Siro a Milano, sono arrivate diverse novità dall'infermeria di Milanello. Secondo 'Tuttosport' condizioni di Rafa Leao non preoccupano, ma il club non vuole rischiare facendolo giocare. Niente da fare anche per Santiago Gimenez, ritorno in campo rinviato.

Guardando sempre il calciomercato, il Milan sta cercando di trovare un attaccante da fornire a Massimiliano Allegri. Di moda è ritornato il nome di Joshua Zirkzee, ex Bologna ora al Manchester United. La sua avventura opaca in Inghilterra potrebbe spingere il club a cederlo già a gennaio.

