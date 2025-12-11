LE PAROLE DI GALLI

Giovanni Galli, ex portiere del Milan (1986-1990) si è raccontato in una lunghissima intervista ai microfoni del canale YouTube di Carlo Pellegatti. L'ex portiere ha voluto toccare tantissime tematiche. Ha iniziato ricordando quello che era il suo presidente, Silvio Berlusconi, per poi spostarsi a parlare del rapporto che aveva in squadra. Parole anche per il Milan attuale: Galli si è soffermato a parlare molto di Massimiliano Allegri e Christian Pulisic.