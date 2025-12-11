Milan, le parole di Sabatini

“Una grande partita, una grande vittoria, un grande protagonista, Christian Pulisic e un grande allenatore, Massimiliano Allegri. Questi sono tutti i superlativi con i quali va raccontata la serata che il Milan ha vissuto a Torino contro il Toro, che era passato in vantaggio 2-0 e in quel momento, erano trascorsi appena 20 minuti, c’era stata una sola squadra in campo, mentre i rossoneri erano rimasti a guardare. In quel momento era un risultato assolutamente meritato perché il Milan non stava giocando.