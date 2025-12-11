Pianeta Milan
Il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha voluto spendere alcune parole sulla partita del Milan a Torino
Nel post partita di Torino-Milan, posticipo di Serie A giocatosi lunedì 8 dicembre 2025 e vinto dai ragazzi di Massimiliano Allegri per 3-2 grazie ad una rimonta stratosferica, il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha voluto spendere alcune parole sulla partita nel suo canale YouTube. Ecco, di seguito, il suo pensiero:

“Una grande partita, una grande vittoria, un grande protagonista, Christian Pulisic e un grande allenatore, Massimiliano Allegri. Questi sono tutti i superlativi con i quali va raccontata la serata che il Milan ha vissuto a Torino contro il Toro, che era passato in vantaggio 2-0 e in quel momento, erano trascorsi appena 20 minuti, c’era stata una sola squadra in campo, mentre i rossoneri erano rimasti a guardare. In quel momento era un risultato assolutamente meritato perché il Milan non stava giocando.

L’approccio era stato evidentemente sbagliato e in più c’erano stati errori individuali, alcuni anche casuali come il fallo di braccio di Tomori. In quel momento il Milan era destinato a ripetere quello che nella giornata era stato il risultato che aveva accompagnato tutte le rivali di Napoli e Inter. Da quel momento però, all’apparenza miracolosamente, ma in realtà meritatamente nella sostanza, il Milan ha ripreso a giocare e ha disputato un secondo tempo esemplare

