Top Milan News: novità sugli infortunati e le parole di Braida. Niente Australia per Milan-Como e il mercato
L’approccio era stato evidentemente sbagliato e in più c’erano stati errori individuali, alcuni anche casuali come il fallo di braccio di Tomori. In quel momento il Milan era destinato a ripetere quello che nella giornata era stato il risultato che aveva accompagnato tutte le rivali di Napoli e Inter. Da quel momento però, all’apparenza miracolosamente, ma in realtà meritatamente nella sostanza, il Milan ha ripreso a giocare e ha disputato un secondo tempo esemplare”
