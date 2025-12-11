Pianeta Milan
Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, nel suo consueto editoriale su TMW, ha elogiato così Adrien Rabiot, centrocampista del Milan
Che esiste un Milan prima e dopo Rabiot è palese. Da quando il centrocampista francese ha messo piede a Milanello, il Milan va, e anche bene. Da quel 1 settembre, il francese si è preso il posto da titolare nel centrocampo rossonero senza più lasciarlo, se non a causa di alcuni infortuni che l'hanno colpiti: prestazioni sublimi, l'ultima delle quali condita anche da un eurogol. Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, nel suo consueto editoriale su TMW, ha elogiato così Adrien Rabiot:

"L’uomo che non c’era si chiama Adrien Rabiot. Adrien Rabiot è arrivato al Milan perché un bel giorno si è preso a mazzate con un compagno. Quel giorno Massimiliano Allegri - che non è un pirla - ha capito che il mercato del diavolo poteva svoltare e pure di tanto. Si è preso ‘sto ragazzo e il resto è storia, anche recentissima.  Adrien Rabiot è certamente tra i primi 5 giocatori più determinanti della nostra serie A, con lui in campo i rossoneri - Coppa Italia a parte - sanno solo vincere

