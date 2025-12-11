"L’uomo che non c’era si chiama Adrien Rabiot. Adrien Rabiot è arrivato al Milan perché un bel giorno si è preso a mazzate con un compagno. Quel giorno Massimiliano Allegri - che non è un pirla - ha capito che il mercato del diavolo poteva svoltare e pure di tanto. Si è preso ‘sto ragazzo e il resto è storia, anche recentissima. Adrien Rabiot è certamente tra i primi 5 giocatori più determinanti della nostra serie A, con lui in campo i rossoneri - Coppa Italia a parte - sanno solo vincere