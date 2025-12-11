Brutta tegola per il Como di Cesc Fabregas. Per Alvaro Morata non ci sarà nessuna prima partita da ex del Milan . Il centravanti spagnolo del Como, secondo gli esami strumentali svolti, ha riportato una lesione muscolare all’adduttore e sarà costretto a stare lontano dal terreno di gioco per un po' di tempo. Salterà sicuramente il match d’andata il Milan in programma il 15 gennaio 2026 allo Stadio Sinigaglia. Ecco, di seguito, il comunicato del Como: