Brutta tegola per il Como di Cesc Fabregas. Per Alvaro Morata non ci sarà nessuna prima partita da ex del Milan: il risultato degli esami strumentali dello spagnolo
Brutta tegola per il Como di Cesc Fabregas. Per Alvaro Morata non ci sarà nessuna prima partita da ex del Milan . Il centravanti spagnolo del Como, secondo gli esami strumentali svolti, ha riportato una lesione muscolare all’adduttore e sarà costretto a stare lontano dal terreno di gioco per un po' di tempo. Salterà sicuramente il match d’andata il Milan in programma il 15 gennaio 2026 allo Stadio Sinigaglia. Ecco, di seguito, il comunicato del Como:
“Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario.