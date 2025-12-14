Pianeta Milan
Milan, nel segno di Maldini: Bartesaghi firma una doppietta da record

Una giornata molto speciale per 'un figlio del Milan'. Il 14 dicembre rimarrà per sempre scolpito nella memoria del giovane Davide Bartesaghi: il dato che lo avvicina a Paolo Maldini
Una giornata molto speciale per 'un figlio del Milan'. Il 14 dicembre rimarrà per sempre scolpito nella memoria del giovane Davide Bartesaghi.  Il giovane italiano ha, infatti, messo a segno la sua prima doppietta in carriera, il tutto davanti al 'suo popolo', a San Siro, garantendo così il pareggio alla sua squadra.

Il figlio del Milan brilla a San Siro: giornata indimenticabile per Bartesaghi

Ma non è tutto. Bartesaghi è il secondo difensore italiano più giovane del Milan a segnare in Serie A dopo la leggenda rossonera Paolo Maldini: Bartesaghi è andato in gol a 19 anni e 350 giorni mentre Paolo Maldini a 19 anni e 247 giorni. Il tutto è avvenuto nel giorno del ritorno a San Siro di un'altra bandiera del Milan: Franco Baresi. Lo storico ex capitano dei rossoneri ha fatto ritorno nella sua casa dopo quattro mesi di malattia.

Una stagione a dir poco positiva per il terzino classe 2005: fino ad ora il giovane ha collezionato 10 presenze in Serie A per un totale di 733 minuti, partendo titolare in ben 8 occasioni su 14 giornate.

