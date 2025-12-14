Una stagione a dir poco positiva per il terzino classe 2005: fino ad ora il giovane ha collezionato 10 presenze in Serie A per un totale di 733 minuti, partendo titolare in ben 8 occasioni su 14 giornate.
Una giornata molto speciale per 'un figlio del Milan'. Il 14 dicembre rimarrà per sempre scolpito nella memoria del giovane Davide Bartesaghi. Il giovane italiano ha, infatti, messo a segno la sua prima doppietta in carriera, il tutto davanti al 'suo popolo', a San Siro, garantendo così il pareggio alla sua squadra.
Ma non è tutto. Bartesaghi è il secondo difensore italiano più giovane del Milan a segnare in Serie A dopo la leggenda rossonera Paolo Maldini: Bartesaghi è andato in gol a 19 anni e 350 giorni mentre Paolo Maldini a 19 anni e 247 giorni. Il tutto è avvenuto nel giorno del ritorno a San Siro di un'altra bandiera del Milan: Franco Baresi. Lo storico ex capitano dei rossoneri ha fatto ritorno nella sua casa dopo quattro mesi di malattia.
