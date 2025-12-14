Il figlio del Milan brilla a San Siro: giornata indimenticabile per Bartesaghi

Ma non è tutto. Bartesaghi è il secondo difensore italiano più giovane del Milan a segnare in Serie A dopo la leggenda rossonera Paolo Maldini: Bartesaghi è andato in gol a 19 anni e 350 giorni mentre Paolo Maldini a 19 anni e 247 giorni. Il tutto è avvenuto nel giorno del ritorno a San Siro di un'altra bandiera del Milan: Franco Baresi. Lo storico ex capitano dei rossoneri ha fatto ritorno nella sua casa dopo quattro mesi di malattia.