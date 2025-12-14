Milan-Sassuolo, Bartesaghi sul coro per lui: “L’ho sempre sognato”

Davide Bartesaghi , giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Sassuolo , partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla doppietta e su Allegri che aveva chiesto coraggio: "Sono felice, mi sono rivolto a Corradi perché mi dà fiducia. Mi sono rivolto anche alla famiglia".