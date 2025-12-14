Pianeta Milan
CONFERENZA

Milan-Sassuolo, Bartesaghi sul coro per lui: “L’ho sempre sognato”

Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla doppietta e su Allegri che aveva chiesto coraggio: "Sono felice, mi sono rivolto a Corradi perché mi dà fiducia. Mi sono rivolto anche alla famiglia".

Perché con le piccole si fa fatica e si subiscono più gol: "Noi cerchiamo di entrare sempre con lo stesso atteggiamento".

Quanto la fiducia sta aiutando: "Il lavoro è la cosa principale per migliorarsi. Ho la fiducia di tutti. Non vedo perché non provare a migliorarmi ogni giorno. Devo stare sereno e con la testa libera".

Sui gol alla Theo Hernandez: "Non ci ho pensato, mi sono goduto il momento".

PM - L'emozione del coro per lui: "I brividi dopo l'esultanza sotto i tifosi. Un sogno sentire lo stadio cantare il mio cognome. Penso che siano tutti contenti, anche la famiglia".

