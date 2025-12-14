Milan-Sassuolo, Bartesaghi sul coro per lui: “L’ho sempre sognato”

Perché con le piccole si fa fatica e si subiscono più gol: "Noi cerchiamo di entrare sempre con lo stesso atteggiamento".
Quanto la fiducia sta aiutando: "Il lavoro è la cosa principale per migliorarsi. Ho la fiducia di tutti. Non vedo perché non provare a migliorarmi ogni giorno. Devo stare sereno e con la testa libera".
Sui gol alla Theo Hernandez: "Non ci ho pensato, mi sono goduto il momento".
PM - L'emozione del coro per lui: "I brividi dopo l'esultanza sotto i tifosi. Un sogno sentire lo stadio cantare il mio cognome. Penso che siano tutti contenti, anche la famiglia".
