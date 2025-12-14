Milan-Sassuolo, Allegri: “Arrabbiati, ma non demoralizzati”

Sulle tre neopromosse: "Oggi, rispetto alle altre, abbiamo fatto meglio in fase di possesso nella metà campo avversaria. Ci siamo mossi di più. Abbiamo attaccato bene l'area. Poi ci è mancata attenzione sul secondo gol. La partita stava andando via liscia".

Sull'attaccante che serve: "Intanto per giovedì avremo Fofana, vediamo Rafa Leao come sta. Gimenez ripeto, speriamo di averlo nel più breve tempo possibile, può essere un'alternativa. Continuiamo a lavorare. I ragazzi stanno facendo bene. Dobbiamo essere arrabbiati, ma non demoralizzarci. Da domani dobbiamo pensare alla prossima. Dobbiamo prendere meno gol. Ne prendiamo troppi con le piccole. Bisogna lavorare in serenità. Arrabbiati per il risultato, ma soddisfatti per il percorso".

Sull'arbitraggio: "Non è questione di episodi. Era la sua prima volta a San Siro, non era facile. Non so se ha deciso bene o meno. La prossima volta arbitrerà diversamente perché avrà maggiore esperienza".

Su Gabbia e sul cambio di Pulisic: "È stata una scelta per Pulisic, dovevamo rinforzare il centrocampo. Bisognava ripartire e ho provato a mettere un centrocampista in più con Ruben libero. Pulisic aveva perso peso, ha fatto bene oggi. Cambio tattico. Gabbia vediamo domani, speriamo non sia niente".