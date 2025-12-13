Pianeta Milan
Allegri lancia Pulisic: “Può ancora migliorare. E’ diabolico. In campo si trasforma”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Milan-Sassuolo, partita di Serie A. Ecco le sue parole su Pulisic
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Pulisic è il capocannoniere della Serie A con una media gol pazzesca. L'attaccante rossonero è stato decisivo contro il Torino con i due gol nel secondo tempo che hanno permesso al Milan di vincere in rimonta per 3-2. Oltre al solito bollettino sugli infortuni, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza anche dell'attaccante statunitense. Ecco le sue parole su Pulisic.

"Ha ancora margini di crescita Pulisic, è un ragazzo molto schivo nella vita privata. Però quando è in campo si trasforma. Diabolico davanti alla porta, è la cosa più importante. Deve ancora trovare la condizione migliore, gli infortuni l'hanno fermato".

Altra domanda su Pulisic. Può giocare più indietro o sarebbe sprecato visto la sua capacità vicino alla porta? Allegri risponde così: "Non so se in futuro Pulisic potrà giocare più indietro. Dico solo che bisognerà recuperare Gimenez per avere quattro attaccanti per poter scegliere. A gennaio avremo tante partite. Avremo il recupero della prossima, sono sei partite, tante. In una fase delicata. Avere, come numero è importante. Recuperare molti è importante, riempiamo la panchina".

