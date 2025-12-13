Altra domanda su Pulisic. Può giocare più indietro o sarebbe sprecato visto la sua capacità vicino alla porta? Allegri risponde così: "Non so se in futuro Pulisic potrà giocare più indietro. Dico solo che bisognerà recuperare Gimenez per avere quattro attaccanti per poter scegliere. A gennaio avremo tante partite. Avremo il recupero della prossima, sono sei partite, tante. In una fase delicata. Avere, come numero è importante. Recuperare molti è importante, riempiamo la panchina".