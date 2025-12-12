Il Milan ha trovato un Pulisic trasformato in bomber d'area di rigore con il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Le ultime sul rinnovo. L'analisi da 'La Gazzetta dello Sport'
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', per la prima volta in carriera Christian Pulisic sta viaggiando alla clamorosa media di un gol ogni 64’. Nel 3-5-2 del Milan di Massimiliano Allegri, l'attaccante statunitense ha segnato 7 reti in 9 partite di campionato, che diventano 9 in 12 considerando pure la Coppa Italia. Pulisic è diventato un bomber cinico.
Milan, Pulisic è letale. E il rinnovo ...
Come scrive la rosea, Pulisic oggi è meno nel vivo della manovra, ma decisamente più letale sotto porta: 7 gol con 14 tiri in campionato, di cui 10 nello specchio della porta. Un cecchino. In più c'è l'innata capacità di essere decisivo quando conta: Pulisic ha firmato le vittorie nei big match con Napoli e Inter, prima di segnare la doppietta contro il Torino. Secondo il quotidiano nessuno ha in Serie A un giocatore così determinante.