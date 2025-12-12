Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Pulisic è diventato un killer. Il dato che sorprende. E il futuro col Milan …

ULTIME MILAN NEWS

Pulisic è diventato un killer. Il dato che sorprende. E il futuro col Milan …

Pulisic è diventato un killer. Il dato che sorprende. E il futuro col Milan ...
Il Milan ha trovato un Pulisic trasformato in bomber d'area di rigore con il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Le ultime sul rinnovo. L'analisi da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', per la prima volta in carriera Christian Pulisic sta viaggiando alla clamorosa media di un gol ogni 64’. Nel 3-5-2 del Milan di Massimiliano Allegri, l'attaccante statunitense ha segnato 7 reti in 9 partite di campionato, che diventano 9 in 12 considerando pure la Coppa Italia. Pulisic è diventato un bomber cinico.

Milan, Pulisic è letale. E il rinnovo ...

—  

Come scrive la rosea, Pulisic oggi è meno nel vivo della manovra, ma decisamente più letale sotto porta: 7 gol con 14 tiri in campionato, di cui 10 nello specchio della porta. Un cecchino. In più c'è l'innata capacità di essere decisivo quando conta: Pulisic ha firmato le vittorie nei big match con Napoli e Inter, prima di segnare la doppietta contro il Torino. Secondo il quotidiano nessuno ha in Serie A un giocatore così determinante.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, cessione di Gimenez a questa cifra. La mossa di Icardi. Thiago Silva vuole tornare. Sorpresa ...>>>

'La Gazzetta dello Sport' parla anche del futuro dell'attaccante rossonero: il contratto di Pulisic scadrà il 30 giugno 2027, anche se c’è una opzione per un ulteriore anno a Milano. L'intenzione sarebbe quella di rinnovare il suo contratto per almeno un altro paio di stagioni con aumento salariale.

Leggi anche
Milan, con Rabiot la media punti è straordinaria: ecco il dato
Prima pagina Tuttosport: tra Serie A e calciomercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA