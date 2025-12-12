Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', per la prima volta in carriera Christian Pulisic sta viaggiando alla clamorosa media di un gol ogni 64’ . Nel 3-5-2 del Milan di Massimiliano Allegri, l'attaccante statunitense ha segnato 7 reti in 9 partite di campionato, che diventano 9 in 12 considerando pure la Coppa Italia. Pulisic è diventato un bomber cinico.

Milan, Pulisic è letale. E il rinnovo ...

Come scrive la rosea, Pulisic oggi è meno nel vivo della manovra, ma decisamente più letale sotto porta: 7 gol con 14 tiri in campionato, di cui 10 nello specchio della porta. Un cecchino. In più c'è l'innata capacità di essere decisivo quando conta: Pulisic ha firmato le vittorie nei big match con Napoli e Inter, prima di segnare la doppietta contro il Torino. Secondo il quotidiano nessuno ha in Serie A un giocatore così determinante.