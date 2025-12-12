Prima pagina Tuttosport: tra Serie A e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 12 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 12 dicembre 2025.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Spalletti-Frattesi ci proviamo? Scossa Petrachi per il Torino. Bernardeschi show, messaggio alla Juve. Morata rischia 3 mesi di stop. Inter, SOS difesa. C'è Gila per Chivu. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA