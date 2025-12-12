Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Fullkrug se parte Gimenez”

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 12 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Juventus. Infortuni e modulo Spalletti prigioniero. Roma, Bologna e Viola gode il nostro ranking. Lecce, Di Francesco chiama Camarda. Milan, Fullkrug se parte Gimenez. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
