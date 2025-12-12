Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Modric-Lautaro, lo scudetto siamo noi”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 12 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 12 dicembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con le parole di Modric e Lautaro Martinez. Lo Scudetto siamo noi. L'Italia fa il pieno di vittoria in Europa League e in Conference League. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.