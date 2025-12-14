Nella giornata di oggi il Milan di Massimiliano Allegri esce da San Siro con un pareggio amaro. I rossoneri, contro il Sassuolo non vanno oltre il 2-2. Il pareggio, arrivato grazia ad una doppietta di Bartesaghi, condanna i rossoneri al 2 posto in classifica (momentaneamente). Un match che ha alimentato molte polemiche a causa dell'arbitraggio, con Crezzini che ha annullato il gol del 3-2 rossonero totalmente buono. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha voluto esprimere il suo pensiero, come al solito, sul suo account ufficiale X, parlando della gara di oggi. Per i rossoneri, infatti, si tratta della terza partita senza vittorie contro le piccole della Serie A. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Milan, le parole di Ravezzani post Sassuolo—
Il commento di Fabio Ravezzani sul suo profilo X: "Giusto convalidare il 3-1 e sarebbe stata una partita diversa per il Milan. Ma va anche detto che c’era un rigore evidente sul 2-2 in favore del Sassuolo. Nell’insieme, arbitro davvero modesto. Spiace dirlo".
