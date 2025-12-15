Matteo Gabbia, difensore classe 1999 del Milan, ha rimediato un infortunio ieri pomeriggio nella ripresa del match di 'San Siro' contro il Sassuolo. Fortunatamente, non ci sono lesioni al ginocchio. Partirà per l'Arabia Saudita con gli altri

Il numero 46 del Diavolo ha provato, per alcuni minuti, a restare sul terreno di gioco. Poi, però, ha rinunciato e, al 60', ha lasciato il proprio posto in campo al belga Koni De Winter.