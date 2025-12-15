Pianeta Milan
Bianchin (Gazzetta): “Gabbia viaggerà con il Milan a Riyadh. Ecco quando giocherà”

Matteo Gabbia, difensore classe 1999 del Milan, ha rimediato un infortunio ieri pomeriggio nella ripresa del match di 'San Siro' contro il Sassuolo. Fortunatamente, non ci sono lesioni al ginocchio. Partirà per l'Arabia Saudita con gli altri
Ieri pomeriggio, nella ripresa di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 2-2 a 'San Siro', Matteo Gabbia, difensore dei rossoneri di Massimiliano Allegri, ha rimediato un infortunio al ginocchio.

Il numero 46 del Diavolo ha provato, per alcuni minuti, a restare sul terreno di gioco. Poi, però, ha rinunciato e, al 60', ha lasciato il proprio posto in campo al belga Koni De Winter.

Milan, l'infortunio di Gabbia non è troppo serio

Nella mattinata odierna, quindi, Gabbia si è sottoposto ad esami clinico-strumentali per stabilire l'entità del suo infortunio. C'è un trauma da iperestensione al ginocchio sinistro. Ma, fortunatamente, il giocatore non ha riportato lesioni capsulolegamentose o meniscali.

Il che vuol dire che la sua stagione è salva e che, presto, potrà tornare a giocare. Sì, ma quando? Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla questione. Anche perché, domani, il Milan partirà per l'Arabia Saudita per disputare la 'Final Four' della Supercoppa Italiana.

"Matteo Gabbia viaggerà con il Milan a Riyadh - la novità del giornalista della 'rosea' - . Decisive le evoluzioni dei prossimi giorni, giocherà quando non sentirà più dolore. Difficile al momento immaginarlo in campo con il Napoli, ma un tentativo verrà fatto".

Milan, arrivato l'esito degli esami strumentali per l'infortunio di Gabbia: ecco come sta

Gabbia, finora, in stagione, ha disputato 16 partite: sempre presente in Serie A (15 su 15), più una di Coppa Italia (contro il Bari), per un totale di 1.410' sul terreno di gioco. Di fatto, ha giocato sempre per 90', eccezion fatta per i 60' di ieri in Milan-Sassuolo.

