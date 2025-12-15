Milan, l'infortunio di Gabbia non è troppo serio—
Nella mattinata odierna, quindi, Gabbia si è sottoposto ad esami clinico-strumentali per stabilire l'entità del suo infortunio. C'è un trauma da iperestensione al ginocchio sinistro. Ma, fortunatamente, il giocatore non ha riportato lesioni capsulolegamentose o meniscali.
Il che vuol dire che la sua stagione è salva e che, presto, potrà tornare a giocare. Sì, ma quando? Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla questione. Anche perché, domani, il Milan partirà per l'Arabia Saudita per disputare la 'Final Four' della Supercoppa Italiana.
"Matteo Gabbia viaggerà con il Milan a Riyadh - la novità del giornalista della 'rosea' - . Decisive le evoluzioni dei prossimi giorni, giocherà quando non sentirà più dolore. Difficile al momento immaginarlo in campo con il Napoli, ma un tentativo verrà fatto".
Gabbia, finora, in stagione, ha disputato 16 partite: sempre presente in Serie A (15 su 15), più una di Coppa Italia (contro il Bari), per un totale di 1.410' sul terreno di gioco. Di fatto, ha giocato sempre per 90', eccezion fatta per i 60' di ieri in Milan-Sassuolo.
