Allegri non prepara nulla? Analisi Milan-Sassuolo 2-2: il peggior Rabiot

Anche ieri in Milan-Sassuolo è arrivato un pareggio contro una neopromossa, ancora per 2-2. Significa altri due gol subiti, significa ancora alcune cose da sistemare. Da ieri si parla di tante situazioni, ma in pochi hanno sottolineato come, in realtà, il Milan meritasse assolutamente di vincere e che abbia giocato molto bene. Massimiliano Allegri ha preparato bene la partita e il Milan ha fatto molte cose davvero ottime, sintomo di come tatticamente fosse studiato perfettamente. Alla faccia di chi parla di situazioni casuali. O, ancora peggio, di chi dice che il Milan non ha sistemato la fase difensiva. Perché i due gol sono errori dei singoli, ma la fase difensiva è perfettamente ordinata. Per capire nel dettaglio tutto questo, qui sotto trovate il video pubblicato sul nostro canale YouTube dell'analisi tattica, in compagni di Mattia Pellé, match analyst. Ricordate di lasciare il mi piace, di iscrivervi e attivare la campanella, ma anche di commentare per dirci la vostra!