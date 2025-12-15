Milan, la squadra di Massimiliano Allegri ieri ha pareggiato e presto volerà in Arabia Saudita, ma intanto arrivano novità importanti di mercato. Igli Tare ha individuato l'attaccante e ormai sembra fatta, così come c'è anche un altro accordo per cui si aspetta solo la firma. Intanto è arrivato l'esito degli esami di Matteo Gabbia, uscito claudicante ieri. Le ultime novità da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, ecco il prossimo attaccante! Accordo raggiunto, ora la firma
TOP NEWS MILAN
Milan, ecco il prossimo attaccante! Accordo raggiunto, ora la firma
Grandi novità di mercato in casa Milan, con l'attaccante ormai individuato. Intanto arriva l'esito degli esami di Gabbia e tanto altro
© RIPRODUZIONE RISERVATA