L'ex calciatore della Cremonese, Dario Marcolin , durante il post partita di Milan-Sassuolo su DAZN, ha voluto spendere alcune parole sulla partita giocata dai rossoneri di Massimiliano Allegri contro i neroverdi di Fabio Grosso. Marcolin ha voluto soffermarsi su Bartesaghi, uno dei protagonisti maggiori del nuovo Milan di Allegri. Spazio anche per Nkunku, che sembra migliorare. Il pareggio, però, è molto amaro: i rossoneri hanno dovuto dire 'addio', per il momento, al primo posto in classifica, ora conquistato dall'Inter di Chivu. Ecco, di seguito, le parole di Marcolin.

“Bartesaghi ha fatto una grande partite e due grandi gol. Sembrava che il Milan potesse fare una mossa per cambiare la partita ma quella mossa, la davanti, non c’era. Gli ultimi 6-7 minuti sono stati clamorosi, squadre lunghissime. Al Milan è mancato il giocatore là davanti che potesse catturare e gestire la fase offensiva. Nkunku ha corso tantissimo, ha fatto assist, però poi troppo poco nella fase realizzativa"