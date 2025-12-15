L'ex calciatore della Cremonese, Dario Marcolin, durante il post partita di Milan-Sassuolo su DAZN, ha voluto spendere alcune parole sulla partita giocata dai rossoneri di Massimiliano Allegri contro i neroverdi di Fabio Grosso. Marcolin ha voluto soffermarsi su Bartesaghi, uno dei protagonisti maggiori del nuovo Milan di Allegri. Spazio anche per Nkunku, che sembra migliorare. Il pareggio, però, è molto amaro: i rossoneri hanno dovuto dire 'addio', per il momento, al primo posto in classifica, ora conquistato dall'Inter di Chivu. Ecco, di seguito, le parole di Marcolin.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Milan-Sassuolo, Marcolin: “Bartesaghi ha fatto una grande partite e due grandi gol”
INTERVISTE
Milan-Sassuolo, Marcolin: “Bartesaghi ha fatto una grande partite e due grandi gol”
L''ex calciatore Dario Marcolin, durante il post partita di Milan-Sassuolo su DAZN, ha voluto parlare della partita dei rossoneri: da Bartesaghi a Nkunku...
“Bartesaghi ha fatto una grande partite e due grandi gol. Sembrava che il Milan potesse fare una mossa per cambiare la partita ma quella mossa, la davanti, non c’era. Gli ultimi 6-7 minuti sono stati clamorosi, squadre lunghissime. Al Milan è mancato il giocatore là davanti che potesse catturare e gestire la fase offensiva. Nkunku ha corso tantissimo, ha fatto assist, però poi troppo poco nella fase realizzativa"
© RIPRODUZIONE RISERVATA