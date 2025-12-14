Pianeta Milan
Cardone ricorda: “Quella volta che Capello e Berlusconi mi fecero i complimenti”

Giuseppe Cardone ha giocato anche nel Milan. Le occasioni in rossonero e i derby contro l'Inter. Ecco le sue parole da SportWeek
Cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, classe 1974, è andato in prestito per diverse stagioni, tra Pavia, Leffe e Lucchese, prima di trasferirsi al Bologna. Giuseppe Cardone ha giocato anche nel Milan. "Sono cresciuto nelle giovanili del Milan. Nel ‘92 mi allenavo già in prima squadra, era l’anno del secondo scudetto di Capello e degli olandesi: Rijkaard, Van Basten, Gullit. Berlusconi atterrava sempre con l’elicottero per seguire gli allenamenti". Ricorda l'ex terzino nella sua intervista a 'SportWeek' de 'La Gazzetta dello Sport'. 

L'occasione in rossonero nel 1997: "Ero di proprietà del club rossonero, Capello mi richiamò in squadra. Dopo la gara con la Sampdoria, lui e il presidente Berlusconi vennero a farmi i complimenti. Avevo appena 23 anni e provavo a farmi spazio in un gruppo di campioni capaci di vincere quattro scudetti in cinque stagioni".

Sui derby contro l'Inter: "In quello d’andata marcai Simeone, l’argentino segnò al 13’. Dopo venti minuti Capello mi sostituì per far entrare Boban. Ed ebbe ragione: Zvonimir servì l’assist per il momentaneo pareggio di Weah. Poi terminò 2-2, in rete pure Ronaldo e André Cruz".

