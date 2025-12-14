Giuseppe Cardone ha giocato anche nel Milan. Le occasioni in rossonero e i derby contro l'Inter. Ecco le sue parole da SportWeek

Cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, classe 1974, è andato in prestito per diverse stagioni, tra Pavia, Leffe e Lucchese, prima di trasferirsi al Bologna. Giuseppe Cardone ha giocato anche nel Milan. "Sono cresciuto nelle giovanili del Milan. Nel ‘92 mi allenavo già in prima squadra, era l’anno del secondo scudetto di Capello e degli olandesi: Rijkaard, Van Basten, Gullit. Berlusconi atterrava sempre con l’elicottero per seguire gli allenamenti". Ricorda l'ex terzino nella sua intervista a 'SportWeek' de 'La Gazzetta dello Sport'.