In molti non se lo ricorderanno, ma Giuseppe Cardone ha giocato anche nel Milan. In Serie A ha disputato oltre 200 partite e si è trovato ad affrontare attaccanti del calibro di Ronaldo e Antonio Di Natale. Cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, classe 1974, è andato in prestito per diverse stagioni, tra Pavia, Leffe e Lucchese, prima di trasferirsi al Bologna. Da lì un'altra esperienza al Diavolo, dove giocò 19 partite nel massimo campionato e 6 in Coppa Italia nel 1997-1998. Poca fortuna per lui, che girò ancora l'Italia tra Parma, Vicenza, Venezia, Piacenza, Cesena e Modena prima di appendere le scarpette al chiodo nel 2009.