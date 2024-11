Milan, Jovic è un caso: da Fonseca alla Nazionale, cosa sta succedendo?

Milan, Jovic è un mistero: Fonseca ci sta dicendo tutta la verità?

Se continua ad allenarsi bene come mai è da inizio stagione che non mette piede in campo se non per dargli il contentino a risultato già acquisito contro il modesto Lecce? Che Paulo Fonseca non ci stia dicendo tutta la verità e non voglia esporsi sul fatto che il serbo sia fuori dal progetto tecnico? Se dovesse scendere in campo ancora una volta con la sua Serbia, a questo punto, cadrebbe la scusa della pubalgia e di qualsivoglia problema fisico. Solo il tempo ci dirà la vera situazione del centravanti rossonero, anche se qualche avvisaglia - in realtà - l'abbiamo già da ora. LEGGI ANCHE: Milan, Camarda non brillante: sì, ma non bisogna commettere questo errore