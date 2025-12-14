"In Italia sono stato felicissimo, 12 anni meravigliosi in due città e club fantastici che mi hanno dato tantissimo". Questo il ricordo di Milan e Fiorentina dell'ex campione rossonero Rui Costa. L'attuale presidente del Benfica ricorda: "Gruppi di lavoro e persone che porterò con me per tutta la vita. Ho vinto molti più titoli al Milan, ma alla Fiorentina c'era più passione per la propria città".
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Rui Costa: “Ho vinto molti più titoli al Milan, ma alla Fiorentina c’era più passione per la propria città”
ULTIME MILAN NEWS
Rui Costa: “Ho vinto molti più titoli al Milan, ma alla Fiorentina c’era più passione per la propria città”
L'attuale presidente del Benfica Rui Costa ha parlato anche delle sue avventure con le maglio del Milan e della Fiorentina. Ecco le sue parole
Nella sua intervista a Benfica FM (parole riprese da violanews.com), Rui Costa continua: "Torni spesso in queste città? Non quanto desidererei, il tempo non me lo permette e nemmeno gli impegni che ho al Benfica. Ho così tanta nostalgia di Firenze e Milano, che quando ci vado soffro un po'. Mi sono fatto degli amici in Italia, ma quando ci torno non riesco a vederli tutti. E' una cosa che mi fa stare molto male" (qui un aneddoto sul giocatore).
Rui Costa è stato un grandissimo talento e un grande giocatore per il Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA