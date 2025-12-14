L'attuale presidente del Benfica Rui Costa ha parlato anche delle sue avventure con le maglio del Milan e della Fiorentina. Ecco le sue parole

"In Italia sono stato felicissimo, 12 anni meravigliosi in due città e club fantastici che mi hanno dato tantissimo". Questo il ricordo di Milan e Fiorentina dell'ex campione rossonero Rui Costa. L'attuale presidente del Benfica ricorda: "Gruppi di lavoro e persone che porterò con me per tutta la vita. Ho vinto molti più titoli al Milan, ma alla Fiorentina c'era più passione per la propria città".