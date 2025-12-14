Milan, De Paola avvisa: 'Sassuolo può essere più pericoloso del Torino'

Pianeta Milan
De Paola avvisa il Milan: “Deve ricordare la partita col Torino, il Sassuolo può essere più pericoloso”

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il Milan prima della partita col Sassuolo di domenica prossima
In occasione dell'inizio della 15^ giornata di Serie A, il giornalista Paolo De Paola ha commentato i principali temi d'attualità del calcio italiano. Non poteva mancare un pensiero sul trio che, probabilmente, si giocherà lo scudetto fino alle ultime settimane di campionato. Ecco le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.

"A me sembra un'idea condivisibile. Il tifoso di un'altra squadra spende molto per una trasferta, almeno calmieriamo i prezzi. Non si deve lucrare su questo".

"Conte sta fallendo il doppio obiettivo, ci sarà un punto in cui si dovrà fare una valutazione poi. E' un allenatore che punta tutto sempre sul campionato. Probabilmente fa bene, ma il doppio confronto non lo regge. Neanche nei cambi, che non vuole fare. Col Benfica è stata molto in punta di penna, non era il Napoli rabbioso di sempre. Io pensavo facesse più turnover, invece lui preserva la squadra per il campionato e mi aspetto una grande partita a Udine".

"Il Milan non deve dimenticare la partita col Torino, perché il Sassuolo può essere ancor più pericoloso. Serve la formazione migliore".

