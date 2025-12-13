Milan-Sassuolo, Braglia: 'Neroverdi squadra tignosa, ci vuole rispetto...'

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la sfida insidiosa tra Milan e Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni in vista della 15^ giornata di Serie A

In occasione dell'inizio della 15^ giornata di Serie A, l'ex portiere Simone Braglia ha commentato i principali argomenti di discussione legati al campionato italiano. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sul trio formato da Milan, Napoli e Inter che, probabilmente, si giocherà lo scudetto fino alle ultime settimane di campionato. Ecco le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.

Le parole di Simone Braglia a 'Maracanà'

Chi rischia di più tra Napoli e Inter? "L'Inter, senza dubbio. Il Ferraris in questo momento rispecchia la squadra di De Rossi. Se è l'Inter di due anni fa può uscire indenne da questa trasferta, ma oggi rischia davvero tanto. L'Inter è più da Champions, si specchia troppo nella sua bellezza e non ha più quella fame di vittorie che aveva prima".