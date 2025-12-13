Pianeta Milan
Pellegatti: 'Gimenez è un mistero. Il Milan prenda decisioni importanti'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la conferenza di Allegri prima di Milan-Sassuolo. Parere molto chiaro su Santiago Gimenez. Ecco le sue parole
Alla vigilia di Milan-Sassuolo di Serie A, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa della partita di campionato. Il giornalista Carlo Pellegatti ha analizzato le sue parole: "Ha sottolineato che gli servono giocatori da Champions, è la cosa che mi ha colpito di più. Giocatore con esperienza per 'reggere' le due competizioni. Devi essere pronto, vuol dire giocatori da Champions". Pellegatti poi passa a Gimenez. Questo il commento di Allegri in merito: "Gimenez sta lavorando, speriamo di averlo nel più breve tempo possibile". Non c'è quindi una data per il possibile rientro in campo.

Milan, il parere di Pellegatti su Gimenez

Il messicano ha un problema alla caviglia e non gioca da Atalanta-Milan. Pellegatti commenta: "Gimenez è un mistero. Per rispetto anche lui deve dire qualcosa, da una parte o dall'altra". In attacco contro il Sassuolo dovrebbero giocare Pulisic e Leao. Pellegatti aggiunge: "Quello più importante, per una questione numerica, è proprio Gimenez. Se non ce la fa anche la prossima settimana la società deve prendere decisioni importanti e prendere qualcun altro e derubricare Gimenez come un acquisto sbagliato".

Il giornalista conclude: "Non prendere qualcuno a gennaio mi farebbe ridere amaramente, non esiste".

