Alla vigilia di Milan-Sassuolo di Serie A, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa della partita di campionato. Il giornalista Carlo Pellegatti ha analizzato le sue parole: "Ha sottolineato che gli servono giocatori da Champions, è la cosa che mi ha colpito di più. Giocatore con esperienza per 'reggere' le due competizioni. Devi essere pronto, vuol dire giocatori da Champions". Pellegatti poi passa a Gimenez. Questo il commento di Allegri in merito: "Gimenez sta lavorando, speriamo di averlo nel più breve tempo possibile". Non c'è quindi una data per il possibile rientro in campo.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Pellegatti: “Gimenez è un mistero. Il Milan prenda decisioni importanti”
ULTIME MILAN NEWS
Pellegatti: “Gimenez è un mistero. Il Milan prenda decisioni importanti”
Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la conferenza di Allegri prima di Milan-Sassuolo. Parere molto chiaro su Santiago Gimenez. Ecco le sue parole
Milan, il parere di Pellegatti su Gimenez
Il messicano ha un problema alla caviglia e non gioca da Atalanta-Milan. Pellegatti commenta: "Gimenez è un mistero. Per rispetto anche lui deve dire qualcosa, da una parte o dall'altra". In attacco contro il Sassuolo dovrebbero giocare Pulisic e Leao. Pellegatti aggiunge: "Quello più importante, per una questione numerica, è proprio Gimenez. Se non ce la fa anche la prossima settimana la società deve prendere decisioni importanti e prendere qualcun altro e derubricare Gimenez come un acquisto sbagliato".
Il giornalista conclude: "Non prendere qualcuno a gennaio mi farebbe ridere amaramente, non esiste".
© RIPRODUZIONE RISERVATA