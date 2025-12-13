Il messicano ha un problema alla caviglia e non gioca da Atalanta-Milan. Pellegatti commenta: "Gimenez è un mistero. Per rispetto anche lui deve dire qualcosa, da una parte o dall'altra". In attacco contro il Sassuolo dovrebbero giocare Pulisic e Leao. Pellegatti aggiunge: "Quello più importante, per una questione numerica, è proprio Gimenez. Se non ce la fa anche la prossima settimana la società deve prendere decisioni importanti e prendere qualcun altro e derubricare Gimenez come un acquisto sbagliato".