Marino svela: 'Volevo Modric al Napoli. Ecco perché non arrivò...'

Marino svela un retroscena su Modric: “Lo volevo al Napoli ma non arrivò per motivi burocratici”

Il direttore sportivo Pierpaolo Marino ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. Tra i diversi temi, svela un retroscena su Luka Modric. Ecco le sue parole
Nell'edizione odierna del quotidiano 'La Stampa' è presente una lunga intervista al direttore sportivo Pierpaolo Marino. Tra i tanti temi analizzati nel corso della chiacchierata, Marino ha svelato un retroscena molto particolare sul centrocampista del Milan Luka Modric. Quest'ultimo, nel pomeriggio di giovedì, ha ricevuto l'ennesimo premio della sua incredibile ed interminabile carriera. In occasione dei 'Gazzetta Sports Awards' il Pallone d'Oro croato ha ricevuto il premio Leggenda. Al termine della consegna, ha anche parlato del Milan, ma non solo.

Pierpaolo Marino, il retroscena su Luka Modric

Di seguito sono riportate le parole di Pierpaolo Marino rilasciate al quotidiano 'La Stampa' uscito questa mattina in edicola.

"Vidi per caso Modric, 18enne, quando era alla Dinamo Zagabria. Sconosciuto. Lo volevo al Napoli, ma per motivi burocratici non riuscimmo a prenderlo. Oppure Hamsik: mi incuriosì per la cresta, allora lo seguii con attenzione e fu una folgorazione. Lo bloccai subito".

 

