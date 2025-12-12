Marino svela: 'Volevo Modric al Napoli. Ecco perché non arrivò...'

Nell'edizione odierna del quotidiano 'La Stampa' è presente una lunga intervista al direttore sportivo Pierpaolo Marino. Tra i tanti temi analizzati nel corso della chiacchierata, Marino ha svelato un retroscena molto particolare sul centrocampista del Milan Luka Modric. Quest'ultimo, nel pomeriggio di giovedì, ha ricevuto l'ennesimo premio della sua incredibile ed interminabile carriera. In occasione dei 'Gazzetta Sports Awards' il Pallone d'Oro croato ha ricevuto il premio Leggenda. Al termine della consegna, ha anche parlato del Milan, ma non solo.