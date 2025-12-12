Pianeta Milan
Milan, Biasin su Allegri: “Ti fa stare tranquillo. Non dice ciò che pensa per il bene dei suoi giocatori”

Il giornalista Fabrizio Biasin commenta ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio' la figura di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan. Ecco le sue parole, con un sottile velo di ironia
Redazione

Dopo la grande vittoria in rimonta contro il Torino di Marco Baroni, il Milan di Massimiliano Allegri vuole proseguire la striscia consecutiva di vittorie in campionato. Sul suo cammino incontrerà il Sassuolo di Fabio Grosso, pronto a dare del filo da torcere al Diavolo. La sfida tra rossoneri e neroverdi è in programma domenica 14 dicembre alle ore 12:30, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.

Nel frattempo, in attesa della prossima sfida del Diavolo, ai microfoni del podcast di 'Cronache di Spogliatoio' si è espresso il noto giornalista e opinionista sportivo Fabrizio Biasin. Ecco le sue parole sulla figura di Massimiliano Allegri, aggiungendo un piccola battuta su Christopher Nkunku.

"Allegri ti da la possibilità di stare tranquillo, di giocarti le tue carte. Non è una persona che ti dice davvero ciò che pensa, ma lo fa per il bene dei giocatori. Non ti potrà mai dire "Nkunku non lo volevo". Ti mette in campo e ti lascia la possibilità di sbagliare, fino a quando non trovi la tua dimensione".

