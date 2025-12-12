Iori così su Ricci: 'Bravo nello sfruttare le opportunità che il Milan gli offre'

Il telecronista Alessandro Iori ha parlato del Milan e di Samuele Ricci nell'ultima puntata del podcast 'Tutti in the box'. Ecco le sue parole sul centrocampista ex Torino

Nell'ultima sessione di calciomercato estiva, il Milan ha piazzato un colpo a centrocampo che viene sottovalutato da chiunque. Parliamo di Samuele Ricci, arrivato dal Torino per 23 milioni di euro più bonus, rivelatosi un ottimo centrocampista 'tuttofare'. Con la maglia del Milan, ha finora totalizzato 11 presenze in Serie A, di cui 5 da titolare. Durante queste partite ha già messo a referto il primo gol e due assist, di cui l'ultimo decisivo contro il Toro. A proposito, ne ha parlato il telecronista Alessandro Iori, sottolineando in modo positivo la sua duttilità tattica e il suo atteggiamento. Ecco le sue parole ai microfoni del podcast 'Tutti in the box'.