Iori così su Ricci: 'Bravo nello sfruttare le opportunità che il Milan gli offre'

Nell'ultima sessione di calciomercato estiva, il Milan ha piazzato un colpo a centrocampo che viene sottovalutato da chiunque. Parliamo di Samuele Ricci, arrivato dal Torino per 23 milioni di euro più bonus, rivelatosi un ottimo centrocampista 'tuttofare'. Con la maglia del Milan, ha finora totalizzato 11 presenze in Serie A, di cui 5 da titolare. Durante queste partite ha già messo a referto il primo gol e due assist, di cui l'ultimo decisivo contro il Toro. A proposito, ne ha parlato il telecronista Alessandro Iori, sottolineando in modo positivo la sua duttilità tattica e il suo atteggiamento. Ecco le sue parole ai microfoni del podcast 'Tutti in the box'.
Milan, Iori su Ricci: "Bravo nel riuscire a sfruttare tutte le opportunità che gli arrivano"
Il telecronista Alessandro Iori ha parlato del Milan e di Samuele Ricci nell'ultima puntata del podcast 'Tutti in the box'. Ecco le sue parole sul centrocampista ex Torino
"Posso dire, visto che ero stato molto dubbioso ad inizio stagione, bravo a Ricci che si sta ritagliando, in maniera più o meno efficace, tutte le opportunità che riesce a rastrellare dietro a 3 intoccabili. Però, quando cambia qualcosa, quando c'è il buco da andare a riempire, credo che Ricci stia cercando di sfruttare al massimo tutte le opportunità che gli stanno dando, dimostrando grande maturità, picco che fino a questo momento non aveva mai toccato in carriera".
