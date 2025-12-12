Milan, Tiribocchi: 'Allegri? Un fuoriclasse. Gimenez tornerà al gol'

Pianeta Milan
L'ex giocatore Simone Tiribocchi al podcast 'Tutti in the box' ha parlato del Milan, sottolineando la figura di Massimiliano Allegri. Inoltre, ha parlato anche di Santiago Gimenez
Dopo la bella vittoria in rimonta del Milan contro il Torino, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi sono tornati in vetta alla classifica di Serie A. Nell'ultimo appuntamento del podcast 'Tutti in the box' l'ex attaccante Simone Tiribocchi ha commentato la stagione del Milan, sottolineando l'importanza dell'allenatore rossonero Max Allegri. Ecco le sue parole.

Le parole di Tiribocchi sul Milan di Allegri

"Quando scegli Allegri è perché punti allo scudetto, vuoi tornare sicuramente tra le grandi. La rosa c'è sempre stata, l'anno scorso non era all'altezza nella totalità. Quest'anno secondo me si. Perché dico l'importanza dell'allenatore? Perché lunedì era in tribuna, e secondo me anche quello conta, come è contato il primo tempo con la Roma con il Napoli, nell'approccio. Però il Milan quest'anno tanti primi tempi li ha sbagliati, anche nel derby".

Ha poi aggiunto: "Nel secondo tempo fa sempre il salto di qualità, perché ha un allenatore che come legge le partite lui pochi altri. E riesce a sistemarla. È vero ci sono partite dove si chiude, riparte in contropiede, altre dove attacca sempre da un lato, perché sa in che maniera ottenere il risultato. Non il bel gioco ma il risultato. E secondo me il Milan arriverà fino alla fine perché in panchina ha il fuoriclasse. Poi è normale, Pulisic, Leao, Gimenez, che secondo me tornerà a fare gol perché è un giocatore forte dentro l'area di rigore, Rabiot. La squadra c'è. Quello che serve per arrivare in alto, a differenza delle altre, è un difensore centrale in più".

