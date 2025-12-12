Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio sullo scudetto

Carlo Pellegatti , giornalista e noto tifoso rossonero, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio parlando della lotta scudetto. Quest'anno, come non mai, la lotta scudetto è stato un tema molto discusso, la motivazione? Sono ben tre, attualmente, le squadre in lotta per il titolo: il Milan di Massimiliano Allegri comanda la classifica con 31 punti mentre, a seguire, troviamo il Napoli di Conte , l'Inter di Chivu (a quota 30 punti), mentre al quarto posto, più distaccata, c'è la Roma di Gian Piero Gasperini . Ecco, di seguito, le parole di Pellegatti:

"Corsa a tre? Odio le banalità, ma io temo il Milan e non Napoli e Inter. Se il Milan tiene questo rendimento, dico che il campionato e le coppe si decidono a febbraio-marzo. L'Inter lo scorso anno ha giocato anche il Mondiale per Club e le gambe potrebbero pesare alla fine. Il Napoli ha le coppe, quindi le possibilità del Milan aumentano"