Pellegatti: “Corsa a tre per lo scudetto? Se il Milan tiene questo rendimento…”

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di  TMW Radio sullo scudetto
Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso rossonero, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di  TMW Radio parlando della lotta scudetto. Quest'anno, come non mai, la lotta scudetto è stato un tema molto discusso, la motivazione? Sono ben tre, attualmente, le squadre in lotta per il titolo: il Milan di Massimiliano Allegri comanda la classifica con 31 punti mentre, a seguire, troviamo il Napoli di Conte, l'Inter di Chivu (a quota 30 punti), mentre al quarto posto, più distaccata, c'è la Roma di Gian Piero Gasperini. Ecco, di seguito, le parole di Pellegatti:

Milan, le parole di Pellegatti

"Corsa a tre? Odio le banalità, ma io temo il Milan e non Napoli e Inter. Se il Milan tiene questo rendimento, dico che il campionato e le coppe si decidono a febbraio-marzo. L'Inter lo scorso anno ha giocato anche il Mondiale per Club e le gambe potrebbero pesare alla fine. Il Napoli ha le coppe, quindi le possibilità del Milan aumentano"

