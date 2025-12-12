Pianeta Milan
Modric, parole al miele: 'Milan club italiano più grande. Un sogno per me'
In occasione dei 'Gazzetta Sports Awards' Luka Modric ha parlato del suo arrivo al Milan. Ecco le sue dichiarazioni dopo aver ricevuto il premio come Leggenda
Ennesimo riconoscimento nella splendida e infinita carriera di Luka Modric. In occasione dei 'Gazzetta Sports Awards', il centrocampista del Milan ha ricevuto il premio come Leggenda. Al termine della premiazione, il Pallone d'Oro croato ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'arrivo al Milan e sul confronto tra il campionato italiano e quello spagnolo. Ecco le sue parole.

"Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo. Dall’estero forse non si percepisce quanto sia difficile la Serie A, ma vi assicuro che il vostro è un campionato molto duro e competitivo. Io non sono rimasto sorpreso perché ero preparato: lo conosco fin da ragazzo, quando lo guardavo in tv, e ho continuato a seguirlo anche in questi anni. Sapevo ciò che avrei trovato ed ero pronto".

Il croato continua con le sue parole sul Milan: "Sono felice perché gioco in quello che per me è il club italiano più grande di tutti. Mi diverto ogni giorno che sono a Milanello e che indosso la maglia rossonera. Non ho mai pensato di poter venire al Milan fino a quando sono stato al Real Madrid, ma nella vita a volte le cose succedono quando non te lo aspetti. È stato un sogno che si è avverato perché fin da piccolo ero tifoso del Milan".

