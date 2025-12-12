Modric, parole al miele: 'Milan club italiano più grande. Un sogno per me'

Ennesimo riconoscimento nella splendida e infinita carriera di Luka Modric . In occasione dei 'Gazzetta Sports Awards', il centrocampista del Milan ha ricevuto il premio come Leggenda . Al termine della premiazione, il Pallone d'Oro croato ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'arrivo al Milan e sul confronto tra il campionato italiano e quello spagnolo. Ecco le sue parole.

"Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo. Dall’estero forse non si percepisce quanto sia difficile la Serie A, ma vi assicuro che il vostro è un campionato molto duro e competitivo. Io non sono rimasto sorpreso perché ero preparato: lo conosco fin da ragazzo, quando lo guardavo in tv, e ho continuato a seguirlo anche in questi anni. Sapevo ciò che avrei trovato ed ero pronto".