Tommaso Turci, giornalista per Dazn, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera su Adrien Rabiot, uno dei maggiori protagonisti del Milan di Massimiliano Allegri. Il francese, arrivato dal Marsiglia negli ultimi giorni di mercato, ha subito conquistato il posto da titolare, sfornando prestazioni a dir poco sublimi. L'ultima risale proprio alla sfida contro il Torino, dove il centrocampista francese ha dato inizio alla rimonta con uno splendido eurogol: tiro da fuori area che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali della sinistra. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Tommaso Turci:
Milan, il pensiero di Turci su Adrien Rabiot: "Io credo che sia un giocatore che oggi ha la maturità del trascinatore del centrocampo, non più così discontinuo come quando era alla Juventus. Più esperto e l’esperienza in mezzo al campo fa tanto e soprattutto è un figlio di Max anche lui e si vede“.
