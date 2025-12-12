Tommaso Turci , giornalista per Dazn, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera su Adrien Rabiot , uno dei maggiori protagonisti del Milan di Massimiliano Allegri. Il francese, arrivato dal Marsiglia negli ultimi giorni di mercato, ha subito conquistato il posto da titolare, sfornando prestazioni a dir poco sublimi. L'ultima risale proprio alla sfida contro il Torino, dove il centrocampista francese ha dato inizio alla rimonta con uno splendido eurogol: tiro da fuori area che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali della sinistra. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Tommaso Turci:

Milan, il pensiero di Turci su Adrien Rabiot: "Io credo che sia un giocatore che oggi ha la maturità del trascinatore del centrocampo, non più così discontinuo come quando era alla Juventus. Più esperto e l’esperienza in mezzo al campo fa tanto e soprattutto è un figlio di Max anche lui e si vede“.