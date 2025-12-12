Milan Primavera, parla Renna: 'Pareggio è stato una doccia fredda'

Sul pareggio del suo Milan: "Sì, un pareggio che è una doccia fredda. Prendere un gol così al 93' dopo cinque minuti di recupero fa male, ma è il calcio. Queste sono partite che devi portare a casa anche in maniera sporca, ma così è andata purtroppo".
LEGGI ANCHE: Il Milan in prestito: Chukwueze doppietta contro il Manchester City e Morata si fa male
Renna ha poi aggiunto: "Abbiamo l'amaro in bocca ma resta la prestazione dei ragazzi e il grande impegno messo in campo, purtroppo prendiamo gol sull'unica occasione subita. La testa è ora rivolta alla prossima sfida contro il Parma. Non nascondo il rammarico, ma dobbiamo guardare avanti con fiducia, a testa alta sempre".
© RIPRODUZIONE RISERVATA