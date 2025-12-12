Milan Primavera, parla Renna: 'Pareggio è stato una doccia fredda'

Pianeta Milan
Milan Primavera, le parole di Renna: “Il gol allo scadere è stata una doccia fredda. Ora testa al Parma”

Al termine di Bologna-Milan Primavera, il tecnico dei rossoneri Giovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni sul pareggio arrivato nel finale che sa di beffa e sulla prossima gara contro il Parma
Redazione

Dopo l'1-1 casalingo contro l'Hellas Verona , il Milan Primavera di mister Renna pareggia ancora, ma questa volta il risultato è arrivato in una maniera differente. Il Diavolo ha disputato una grande partita sul campo del Bologna, trovando il vantaggio a metà primo tempo con il sesto gol di Simone Lontani in questo campionato Primavera 1. Ma la beffa arriva in modo crudele per i giovani rossoneri, che concedono il gol del pareggio ai padroni di casa allo scadere.

Primavera, Bologna-Milan 1-1: le parole di Giovanni Renna

Al termine della sfida tra Bologna e Milan Primavera, il tecnico dei rossoneri Giovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match e in vista della prossima partita contro il Parma capolista. Ecco le sue parole.

Sul pareggio del suo Milan: "Sì, un pareggio che è una doccia fredda. Prendere un gol così al 93' dopo cinque minuti di recupero fa male, ma è il calcio. Queste sono partite che devi portare a casa anche in maniera sporca, ma così è andata purtroppo".

Renna ha poi aggiunto: "Abbiamo l'amaro in bocca ma resta la prestazione dei ragazzi e il grande impegno messo in campo, purtroppo prendiamo gol sull'unica occasione subita. La testa è ora rivolta alla prossima sfida contro il Parma. Non nascondo il rammarico, ma dobbiamo guardare avanti con fiducia, a testa alta sempre".

