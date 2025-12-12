Grosso: 'Gattuso l'ho visto carico e consapevole di potercela fare'

Pianeta Milan
Grosso su Gattuso: “L’ho visto carico, positivo e consapevole di potercela fare”

Ai microfoni di Radio-TV Serie A, ha parlato Fabio Grosso prima di Milan-Sassuolo. Tra i temi, anche un pensiero sulla Nazionale di Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole
Dopo la grande vittoria in rimonta 3-2 contro il Torino di Marco Baroni, il Milan di Massimiliano Allegri vuole proseguire la striscia consecutiva di vittorie in campionato. Sul suo cammino incontrerà il Sassuolo di Fabio Grosso, pronto a dare del filo da torcere al Diavolo. La sfida tra rossoneri e neroverdi è in programma domenica 14 dicembre alle ore 12:30, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.

In occasione della partita valida per la 15^ giornata di Serie A 2025/26, ha parlato durante il format 'Storie di Serie A', in onda su Radio-TV Serie A, il tecnico dei neroverdi. Tra i diversi argomenti trattati, non poteva mancare una domanda sulla Nazionale di Gennaro Gattuso. A proposito, ecco le parole dell'eroe dell'ultimo Mondiale vinto dagli azzurri.

"Anche se ci si sente poco, anche se ci si vede poco, comunque ci lega qualcosa di grande quando ti rivedi poi si sente che l'hai vissuto insieme ed è bellissimo. Rino l'ho visto quando ha fatto il giro delle squadre, quando è venuto a trovarci. L'ho visto carico, l'ho visto positivo, l'ho visto entusiasta, l'ho visto consapevole di prendere in mano una sfida difficile ma soprattutto l'ho visto consapevole di crederci e di potercela fare".

