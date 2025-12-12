Grosso: 'Gattuso l'ho visto carico e consapevole di potercela fare'

"Anche se ci si sente poco, anche se ci si vede poco, comunque ci lega qualcosa di grande quando ti rivedi poi si sente che l'hai vissuto insieme ed è bellissimo. Rino l'ho visto quando ha fatto il giro delle squadre, quando è venuto a trovarci. L'ho visto carico, l'ho visto positivo, l'ho visto entusiasta, l'ho visto consapevole di prendere in mano una sfida difficile ma soprattutto l'ho visto consapevole di crederci e di potercela fare".