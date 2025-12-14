Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Marcolin prima di Milan-Sassuolo: “Adesso il miglior Maignan di sempre, è tornata la sua leadership”

INTERVISTE

Marcolin prima di Milan-Sassuolo: “Adesso il miglior Maignan di sempre, è tornata la sua leadership”

Marcolin: 'Ora il miglior Maignan di sempre, tornata la sua leadership'
Dario Marcolin ha parlato dell'imminente sfida tra Milan e Sassuolo ai microfoni di 'DAZN', soffermandosi su Mike Maignan. Ecco le sue parole sul portiere rossonero
Redazione

Il Milan torna in campo per affrontare il Sassuolo di Fabio Grosso. Dopo il bel successo in rimonta firmato da Adrien Rabiot e da un super Christian Pulisic (in uscita dalla panchina) contro il Torino di Marco Baroni, il Diavolo targato Massimiliano Allegri vuole proseguire la striscia consecutiva di vittorie in campionato. Sul suo cammino incontrerà la neopromossa Sassuolo, nona in classifica con 20 punti ottenuti dopo 14 partite. La sfida tra rossoneri e neroverdi è in programma oggi alle ore 12:30, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.

In occasione della partita valida per la 15^ giornata di Serie A 2025/26, Dario Marcolin ha commentato la sfida nel prepartita di ‘DAZN’, soffermandosi sul futuro di Mike Maignan. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Sassuolo di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News

"Adesso hai il miglior Maignan di sempre, ha salvato partite clamorose, è tornata la sua leadership nel momento in cui il Milan ne ha bisogno: quando la squadra deve difendere c’è l’exploit di Maignan, che ci ha abituato a qualcosa di diverso. È uno dei portieri più forti al mondo in questo momento".

Leggi anche
De Paola avvisa il Milan: “Deve ricordare la partita col Torino, il Sassuolo può essere...
Milan, Orlando: “Col Sassuolo sfida insidiosa. Quando i rossoneri devono fare la partita...

© RIPRODUZIONE RISERVATA