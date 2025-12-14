Marcolin: 'Ora il miglior Maignan di sempre, tornata la sua leadership'

Dario Marcolin ha parlato dell'imminente sfida tra Milan e Sassuolo ai microfoni di 'DAZN', soffermandosi su Mike Maignan. Ecco le sue parole sul portiere rossonero
Il Milan torna in campo per affrontare il Sassuolo di Fabio Grosso. Dopo il bel successo in rimonta firmato da Adrien Rabiot e da un super Christian Pulisic (in uscita dalla panchina) contro il Torino di Marco Baroni, il Diavolo targato Massimiliano Allegri vuole proseguire la striscia consecutiva di vittorie in campionato. Sul suo cammino incontrerà la neopromossa Sassuolo, nona in classifica con 20 punti ottenuti dopo 14 partite. La sfida tra rossoneri e neroverdi è in programma oggi alle ore 12:30, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.
In occasione della partita valida per la 15^ giornata di Serie A 2025/26, Dario Marcolin ha commentato la sfida nel prepartita di ‘DAZN’, soffermandosi sul futuro di Mike Maignan. Ecco le sue parole.