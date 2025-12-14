Bello il racconto di Zauri su Paolo Maldini, che resta uno dei più grandi di sempre ad avere vestito la maglia gloriosa del Milan.
"Mi sento di citare un giocatore che non alzò mai la Coppa del Mondo, ma che, solo a guardarlo, rimanevi ammirato. Parlo di Paolo Maldini, che reputo il miglior difensore della storia". Queste le parole dell'ex giocatore della Lazio Luciano Zauri. Nella sua intervista a FanPage, l'ex biancoceleste ha parlato anche della leggenda del Milan (qui le parole recenti di Nesta su Maldini).
Ecco il racconto dell'aneddoto: "Ricordo la mia prima convocazione in Nazionale, mi dissero di andare in Stazione Centrale a Milano, di incontrarmi con Paolo al binario e fare il viaggio insieme fino a Coverciano. Ricordo che non spiccicai parola tanta era l’emozione. Lo guardavo come se fosse un extra-terrestre. Eppure, parecchi anni dopo, ci siamo incontrati in Cina per una partita-esibizione ed è stato lui a venire da me a salutarmi. Non credevo nemmeno si ricordasse di me… Un signore".
