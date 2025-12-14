L'ex giocatore della Lazio Luciano Zauri ha ricordato un bel aneddoto che riguarda lui e la leggenda del Milan Paolo Maldini. Ecco l'estratto da FanPage

Ecco il racconto dell'aneddoto: "Ricordo la mia prima convocazione in Nazionale, mi dissero di andare in Stazione Centrale a Milano, di incontrarmi con Paolo al binario e fare il viaggio insieme fino a Coverciano. Ricordo che non spiccicai parola tanta era l’emozione. Lo guardavo come se fosse un extra-terrestre. Eppure, parecchi anni dopo, ci siamo incontrati in Cina per una partita-esibizione ed è stato lui a venire da me a salutarmi. Non credevo nemmeno si ricordasse di me… Un signore".