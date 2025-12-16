Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Nuovo attaccante, contatti tra Milan e Zirkzee: le condizioni e la speranza rossonera

CALCIOMERCATO MILAN

Nuovo attaccante, contatti tra Milan e Zirkzee: le condizioni e la speranza rossonera

Nuovo attaccante, contatti tra Milan e Zirkzee: le condizioni e la speranza rossonera
Il Milan, per rinforzare il suo attacco nel calciomercato invernale, non pensa soltanto a Niclas Füllkrug, ma ha sempre nel mirino anche Joshua Zirkzee del Manchester United. Le ultime news sull'attaccante olandese ex Bologna e Parma
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per la sessione invernale di calciomercato e, secondo gli ultimi 'rumors', il club rossonero - a tal proposito - avrebbe rivolto le proprie attenzioni a Niclas Füllkrug, classe 1993, centravanti tedesco in uscita dagli inglesi del West Ham anche con la formula del prestito secco.

Calciomercato Milan, rossoneri sempre vigili su Zirkzee

—  

Per 'La Gazzetta dello Sport', però, Füllkrug - attaccante di peso, da area di rigore, forte di testa e fisicamente possente - non sarebbe il preferito degli uomini mercato rossoneri. Che preferirebbero puntare sul vecchio pallino di 'Casa Milan', Joshua Zirkzee, anche se l'olandese è un profilo diverso rispetto a Füllkrug.

LEGGI ANCHE

Classe 2001, Zirkzee vuole lasciare il Manchester United e tornerebbe volentieri in Serie A, dove ha già giocato con Parma e Bologna, esplodendo in maglia rossoblu. I 'Red Devils' lo lascerebbero partire, ma a due condizioni: la prima è la cessione a fine gennaio, perché prima il Manchester United perderà Amad Diallo e Bryan Mbeumo per la Coppa d'Africa.

Le condizioni del Man Utd per cedere l'olandese a gennaio

—  

La seconda è che il giocatore vada via in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro. Sul giocatore, poi, ci sono anche altri club, come la Roma. Insomma, per la 'rosea', Zirkzee-Milan non si preannuncerebbe come un affare semplice. Ma il Diavolo resta vigile e spera in una svolta nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE: Un ex Inter al Milan! L'ultima idea dei rossoneri per il calciomercato di gennaio >>>

Sullo sfondo restano gli argentini Mateo Pellegrino, che il Parma non vorrebbe cedere a gennaio se non in presenza di un'offerta molto conveniente e Mauro Icardi, in scadenza di contratto con il Galatasaray, ma dall'alto stipendio e dalle condizioni fisiche non ottimali.

Leggi anche
Milan su Füllkrug, ma quanti dubbi sul tedesco. Ecco perché non è il preferito dei rossoneri
Milan, problemi in attacco: si punta subito Füllkrug. Poi questi altri due colpi dal mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA