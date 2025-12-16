Classe 2001, Zirkzee vuole lasciare il Manchester United e tornerebbe volentieri in Serie A, dove ha già giocato con Parma e Bologna, esplodendo in maglia rossoblu. I 'Red Devils' lo lascerebbero partire, ma a due condizioni: la prima è la cessione a fine gennaio, perché prima il Manchester United perderà Amad Diallo e Bryan Mbeumo per la Coppa d'Africa.
Le condizioni del Man Utd per cedere l'olandese a gennaio—
La seconda è che il giocatore vada via in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro. Sul giocatore, poi, ci sono anche altri club, come la Roma. Insomma, per la 'rosea', Zirkzee-Milan non si preannuncerebbe come un affare semplice. Ma il Diavolo resta vigile e spera in una svolta nelle prossime settimane.
Sullo sfondo restano gli argentini Mateo Pellegrino, che il Parma non vorrebbe cedere a gennaio se non in presenza di un'offerta molto conveniente e Mauro Icardi, in scadenza di contratto con il Galatasaray, ma dall'alto stipendio e dalle condizioni fisiche non ottimali.
