Classe 2001, Zirkzee vuole lasciare il Manchester United e tornerebbe volentieri in Serie A, dove ha già giocato con Parma e Bologna, esplodendo in maglia rossoblu. I 'Red Devils' lo lascerebbero partire, ma a due condizioni: la prima è la cessione a fine gennaio, perché prima il Manchester United perderà Amad Diallo e Bryan Mbeumo per la Coppa d'Africa.