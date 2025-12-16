Calciomercato alle porte, il Milan si guarda intorno per capire come poter rinforzare al meglio il proprio organico in vista della seconda parte di stagione. Una rosa ridotta all'osso (appena 19 giocatori di movimento a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri) e i tanti infortuni, specialmente nel reparto offensivo, hanno convinto i dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare a scendere nuovamente 'in campo' a gennaio per potenziare la squadra. Ci riusciranno? Gi obiettivi sono ben chiari in mente. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Un ex Inter al Milan! L’ultima idea dei rossoneri per il calciomercato di gennaio
CALCIOMERCATO MILAN
Un ex Inter al Milan! L’ultima idea dei rossoneri per il calciomercato di gennaio
Come noto il Milan è alla ricerca di un attaccante per la sessione invernale di calciomercato: al tecnico Massimiliano Allegri serve un 'numero 9' di peso lì davanti. Ecco, dunque, l'ultima idea balenata ai dirigenti del club di Via Aldo Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA