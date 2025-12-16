Calciomercato alle porte, il Milan si guarda intorno per capire come poter rinforzare al meglio il proprio organico in vista della seconda parte di stagione. Una rosa ridotta all'osso (appena 19 giocatori di movimento a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri) e i tanti infortuni, specialmente nel reparto offensivo, hanno convinto i dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare a scendere nuovamente 'in campo' a gennaio per potenziare la squadra. Ci riusciranno? Gi obiettivi sono ben chiari in mente. PROSSIMA SCHEDA