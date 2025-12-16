Pianeta Milan
Il Milan cerca rapidamente un attaccante per il calciomercato invernale vista l'emergenza davanti, tra infortuni e astinenza da gol: il tedesco Niclas Füllkrug del West Ham, classe 1993, è in pole position per vestire la maglia rossonera
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando dei possibili movimenti del Milan nell'imminente sessione invernale di calciomercato, ha ricordato come il club rossonero stia cercando un centravanti. Il Diavolo di Massimiliano Allegri, infatti, ha un palese problema nel reparto offensivo.

Calciomercato Milan, tutto su Füllkrug

Rafael Leão sta rientrando dal secondo infortunio muscolare in stagione, Santiago Giménez (che non gioca dal 28 ottobre per un non meglio precisato problema alla caviglia), non ha mai segnato in campionato e ora potrebbe addirittura operarsi e restare fuori per mesi. Poi c'è Christopher Nkunku, che non è una prima punta: gioca, ma non incide e ovviamente non segna.

Insomma, Christian Pulisic lì davanti non può fare tutto da solo. Motivo per cui, secondo il 'CorSera', Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, sta accelerando per Niclas Füllkrug. Classe 1993, tedesco in uscita dal West Ham, non è mai andato a segno con i londinesi finora in stagione. Almeno sulla carta, però, ha le caratteristiche ideali per il Milan.

Che sta cercando, come noto, un uomo d’area, fisicamente strutturato, bravo di testa. Ad Allegri, che in estate non era stato accontentato con Dušan Vlahović, il tedesco ex Borussia Dortmund piace. C’è fiducia per il buon esito dell'operazione: la strada è quella del prestito. Al Milan, però, ha chiosato il quotidiano generalista, serve anche un alter ego di Alexis Saelemaekers sulla destra e un difensore centrale che alzi il livello visto che Koni De Winter continua a deludere.

