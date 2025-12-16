Insomma, Christian Pulisic lì davanti non può fare tutto da solo. Motivo per cui, secondo il 'CorSera', Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, sta accelerando per Niclas Füllkrug. Classe 1993, tedesco in uscita dal West Ham, non è mai andato a segno con i londinesi finora in stagione. Almeno sulla carta, però, ha le caratteristiche ideali per il Milan.
Che sta cercando, come noto, un uomo d’area, fisicamente strutturato, bravo di testa. Ad Allegri, che in estate non era stato accontentato con Dušan Vlahović, il tedesco ex Borussia Dortmund piace. C’è fiducia per il buon esito dell'operazione: la strada è quella del prestito. Al Milan, però, ha chiosato il quotidiano generalista, serve anche un alter ego di Alexis Saelemaekers sulla destra e un difensore centrale che alzi il livello visto che Koni De Winter continua a deludere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA