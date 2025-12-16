Il Milan cerca rapidamente un attaccante per il calciomercato invernale vista l'emergenza davanti, tra infortuni e astinenza da gol: il tedesco Niclas Füllkrug del West Ham, classe 1993, è in pole position per vestire la maglia rossonera

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando dei possibili movimenti del Milan nell'imminente sessione invernale di calciomercato , ha ricordato come il club rossonero stia cercando un centravanti. Il Diavolo di Massimiliano Allegri , infatti, ha un palese problema nel reparto offensivo.

Calciomercato Milan, tutto su Füllkrug

Rafael Leão sta rientrando dal secondo infortunio muscolare in stagione, Santiago Giménez (che non gioca dal 28 ottobre per un non meglio precisato problema alla caviglia), non ha mai segnato in campionato e ora potrebbe addirittura operarsi e restare fuori per mesi. Poi c'è Christopher Nkunku, che non è una prima punta: gioca, ma non incide e ovviamente non segna.