L'ex giocatore e capitano del Milan Davide Calabria ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Rivista Undici. L'ex capitano rossonero ha voluto soffermarsi a parlare anche di alcuni suoi compagni, in particolare di Matteo Gabbia e Simon Kjar. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Milan, Calabria sui suoi ex compagni

Su Matteo Gabbia: “So che Matteo mi stima ed è una cosa reciproca, ci tengo molto. Lui è uno di quelli che più ha provato a convincermi a restare a prescindere dalla situazione… Tante cose non escono. Ma se qualcuno dovesse chiedere di me a Milanello penso che parlerebbero tutti bene, ho lavorato, rispettato e voluto bene a ognuno, ho sempre fatto del mio meglio per aiutare chiunque, ho rapporti con tutti lì dentro, ancora oggi. Mi hanno visto crescere, si è creato un bel legame con molti. E con Matteo è successo lo stesso.