È uno di quelli che sento di più e con cui vado più d’accordo. Finalmente si sta iniziando a parlare di lui ed in maniera super positiva, senza sottovalutarlo senza motivo. Sta dimostrando tante cose e sono davvero orgoglioso e contento di quello che sta facendo, è un giocatore importante ed intelligente, che sa di calcio“.
Su Kjaer: “Ecco, se dovessi scegliere che figura essere direi Simon Kjaer. È stato uno di quelli con cui mi sono trovato meglio negli ultimi anni: non è sulla bocca di tutti, non è mai sulle prime pagine, ma nello spogliatoio è uno di quelli che parla alla squadra, e nella maniera giusta, con calma ed intelligenza. Non gli interessava niente della parte pubblica, è sempre stato uno concreto. Così è come piace a me e come voglio essere“.
