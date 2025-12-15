Pianeta Milan
L'ex giocatore del Milan Davide Calabria, ha voluto spendere alcune parole su due ex compagni di squadra: Matteo Gabbia e Simon Kjaer
L'ex giocatore e capitano del MilanDavide Calabria ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Rivista Undici. L'ex capitano rossonero ha voluto soffermarsi a parlare anche di alcuni suoi compagni, in particolare di Matteo Gabbia e Simon Kjar. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Su Matteo Gabbia: “So che Matteo mi stima ed è una cosa reciproca, ci tengo molto. Lui è uno di quelli che più ha provato a convincermi a restare a prescindere dalla situazione… Tante cose non escono. Ma se qualcuno dovesse chiedere di me a Milanello penso che parlerebbero tutti bene, ho lavorato, rispettato e voluto bene a ognuno, ho sempre fatto del mio meglio per aiutare chiunque, ho rapporti con tutti lì dentro, ancora oggi. Mi hanno visto crescere, si è creato un bel legame con molti. E con Matteo è successo lo stesso.

È uno di quelli che sento di più e con cui vado più d’accordo. Finalmente si sta iniziando a parlare di lui ed in maniera super positiva, senza sottovalutarlo senza motivo. Sta dimostrando tante cose e sono davvero orgoglioso e contento di quello che sta facendo, è un giocatore importante ed intelligente, che sa di calcio“.

Su Kjaer: “Ecco, se dovessi scegliere che figura essere direi Simon Kjaer. È stato uno di quelli con cui mi sono trovato meglio negli ultimi anni: non è sulla bocca di tutti, non è mai sulle prime pagine, ma nello spogliatoio è uno di quelli che parla alla squadra, e nella maniera giusta, con calma ed intelligenza. Non gli interessava niente della parte pubblica, è sempre stato uno concreto. Così è come piace a me e come voglio essere“.

