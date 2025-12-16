giovanili
Primavera, Milan-Parma 0-0 in diretta | LIVE NEWS
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Parma, 16^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 14:00 allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Nicola Corrent!
MILAN: Longoni; Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Scotti, Cullotta.
A disposizione: Faccioli, Pagliei, Del Forno, Dotta, Lontani, Seedorf, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cisse, Castiello. Allenatore: Giovanni Renna.
PARMA: Casentini; Trabucchi, Conde (C), Drobnic, Castaldo; Tigani, Konaté; Ciardi, Plicco, Cardinali, Semedo.
A disposizione: Astaldi, Pajsar, Mosans, Balduzzi, Diop, Diallo, Opoku, Marchesi, Chimezie, Avramescu, Mengoni.
Allenatore: Nicola Corrent.
