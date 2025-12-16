giovanili

Primavera, Milan-Parma 0-0 in diretta | LIVE NEWS

Allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza si disputa Milan-Parma, 16^ giornata del campionato Primavera 1 2025-26: segui il nostro LIVE
Redazione

16/12/2025 - 14:00
MILAN PRIMAVERA
0-0
PARMA PRIMAVERA

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Parma, 16^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 14:00 allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna Nicola Corrent!

MILAN: Longoni; Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, Scotti, Cullotta.

A disposizione: Faccioli, Pagliei, Del Forno, Dotta, Lontani, Seedorf, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cisse, Castiello. Allenatore: Giovanni Renna.

PARMA: Casentini; Trabucchi, Conde (C), Drobnic, Castaldo; Tigani, Konaté; Ciardi, Plicco, Cardinali, Semedo.

A disposizione: Astaldi, Pajsar, Mosans, Balduzzi, Diop, Diallo, Opoku, Marchesi, Chimezie, Avramescu, Mengoni.

Allenatore: Nicola Corrent.

