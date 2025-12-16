Il Milan vuole i rinnovi di Maignan e Pulisic: ecco come stanno le cose

Il 'Corriere dello Sport' scrive un articolo sui rinnovi di Mike Maignan e Christian Pulisic. Ecco le situazioni dei due rossoneri

L'edizione odierna del quotidiano 'Corriere dello Sport' dedica un articolo alla situazione rinnovi in Casa Milan . Dopo l' ufficialità arrivata per il prolungamento di contratto fino al 2031 di Alexis Saelemaekers , che sui social svela tutta la sua gioia , il club di Via Aldo Rossi ha in mente altri due rinnovi da completare nei prossimi mesi.

Il più urgente corrisponde a quello di Mike Maignan. Come noto a tutti ormai, il portiere francese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e dopo alcuni mesi di gelo totale, sembra essersi riaperta una piccola porta che conduce a una clamorosa firma per il rinnovo del capitano rossonero. Come ricorda il quotidiano, però, "c'è bisogno di tempo, di diplomazia e di uno sforzo importante dal punto di vista economico, in modo da portare lo stipendio del francese a 6 milioni di euro netti".