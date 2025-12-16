Il Milan vuole i rinnovi di Maignan e Pulisic: ecco come stanno le cose

Il 'Corriere dello Sport' scrive un articolo sui rinnovi di Mike Maignan e Christian Pulisic. Ecco le situazioni dei due rossoneri
L'edizione odierna del quotidiano 'Corriere dello Sport' dedica un articolo alla situazione rinnovi in Casa Milan. Dopo l'ufficialità arrivata per il prolungamento di contratto fino al 2031 di Alexis Saelemaekers, che sui social svela tutta la sua gioia, il club di Via Aldo Rossi ha in mente altri due rinnovi da completare nei prossimi mesi.
Il più urgente corrisponde a quello di Mike Maignan. Come noto a tutti ormai, il portiere francese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e dopo alcuni mesi di gelo totale, sembra essersi riaperta una piccola porta che conduce a una clamorosa firma per il rinnovo del capitano rossonero. Come ricorda il quotidiano, però, "c'è bisogno di tempo, di diplomazia e di uno sforzo importante dal punto di vista economico, in modo da portare lo stipendio del francese a 6 milioni di euro netti".