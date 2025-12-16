Lotta scudetto a 4, ma gli impegni europei di gennaio possono incidere...

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola analizza la situazione al vertice della classifica di Serie A. Comanda l'Inter a 33 punti, seguita da Milan a 32, Napoli a 31 e Roma a 30. Senza dimenticare la Juventus che ha piazzato il colpo in casa del Bologna di Italiano. Fino a questo momento è stato un campionato senza un vero padrone, con la capolista che è cambiata praticamente quasi ogni giornata. I nerazzurri sono primi da soli per la prima volta, grazie al successo con il Genoa che ha permesso il sorpasso su Milan e Napoli, cadute contro Sassuolo e Udinese.