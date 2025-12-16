Lotta scudetto a 4, ma gli impegni europei di gennaio possono incidere...

Pianeta Milan
Che sfida a 4 per il primo posto. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo alle prime quattro della classifica, facendo il punto sui calendari di Inter, Milan, Napoli e Roma
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola analizza la situazione al vertice della classifica di Serie A. Comanda l'Inter a 33 punti, seguita da Milan a 32, Napoli a 31 e Roma a 30. Senza dimenticare la Juventus che ha piazzato il colpo in casa del Bologna di Italiano. Fino a questo momento è stato un campionato senza un vero padrone, con la capolista che è cambiata praticamente quasi ogni giornata. I nerazzurri sono primi da soli per la prima volta, grazie al successo con il Genoa che ha permesso il sorpasso su Milan e Napoli, cadute contro Sassuolo e Udinese.

Come scrive la 'rosea', "qualcosa succederà da qui a fine gennaio, sicuro, con sette turni 'caldi' e il girone di Champions da completare. La classifica si sgranerà, difficile che il gruppo resti compatto". Sì, perché da qui a fine gennaio tutto può succedere.

Calendari alla mano, alle prime quattro della classe aspettano settimane di 'fuoco', ricordando che il Milan ha un vantaggio sulle altre da non sottovalutare, ovvero il non disputare nessuna competizione europea. Sulla carta, le prossime sfide dei rossoneri sono tutte alla portata del Diavolo, ma tutto dipenderà dalla mentalità con cui si approccerà a queste sfide. Come visto più volte in questa stagione, il Milan perde punti contro le 'medio-piccole'. Per questo motivo, se vuole rimanere al gruppo in testa' dovrà svoltare con Verona, Cagliari e Genoa e arrivare alla trasferta contro il Como nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili.

Per quanto riguarda le altre, gli impegni europei complicano i piani scudetto. L'Inter avrà scontri alla sua portata, ma gli impegni di Champions contro Arsenal e Borussia Dortmund potrebbero portare via tante energie ai nerazzurri. Discorso simile anche per il Napoli, obbligato a fare punti con Chelsea e Copenaghen per non perdere l'Europa in anticipo. La Roma, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League dovrà essere brava a gestire le forze. In attesa di capire che cosa accadrà nelle prossime settimane, il 'Treno Scudetto' è partito.

 

