La seconda, venerdì 19 dicembre, sempre alle 20:00 ora italiana, sarà Bologna-Inter, che vedrà affrontarsi, invece, la vincitrice dell'ultima Coppa Italia con la seconda classificata dell'ultima Serie A. Se al 90' il risultato sarà ancora di parità, si procederà direttamente con i calci di rigore: aboliti, infatti, i tempi supplementari. Le due vincenti si sfideranno in finale lunedì 22 dicembre, alle 20:00 ora italiana. Tutte le partite saranno visibili, in chiaro per tutti, su Italia Uno.