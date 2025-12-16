Pianeta Milan
SUPERCOPPA ITALIANA

Final Four di Supercoppa Italiana, semifinale Napoli-Milan: cosa succede in caso di parità al 90′

Napoli-Milan (giovedì 18 dicembre) e Bologna-Inter (venerdì 19 dicembre) sono le due semifinali di quest'edizione della Supercoppa Italiana che si disputerà nuovamente a Riyadh (Arabia Saudita): ecco il regolamento della competizione
Dal 18 al 22 dicembre si disputerà a Riyadh (Arabia Saudita) la 38^ edizione della Supercoppa Italiana, la terza con l'attuale formato della 'Final Four'. Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tutte le partite in calendario si giocheranno all'Al-Awwal Park, casa dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, come nelle edizioni 2023 e 2024 del trofeo, vinte rispettivamente da Inter (3-0 sui rossoneri) e Milan (3-2 sui nerazzurri).

Supercoppa Italiana, semifinali Napoli-Milan e Bologna-Inter

Il format attuale della Supercoppa Italiana prevede due semifinali e una finale. La prima semifinale, giovedì 18 dicembre alle 20:00 ora italiana, sarà Napoli-Milan, che metterà di fronte la vincitrice dell'ultima Serie A con la finalista perdente dell'ultima Coppa Italia.

La seconda, venerdì 19 dicembre, sempre alle 20:00 ora italiana, sarà Bologna-Inter, che vedrà affrontarsi, invece, la vincitrice dell'ultima Coppa Italia con la seconda classificata dell'ultima Serie A. Se al 90' il risultato sarà ancora di parità, si procederà direttamente con i calci di rigore: aboliti, infatti, i tempi supplementari. Le due vincenti si sfideranno in finale lunedì 22 dicembre, alle 20:00 ora italiana. Tutte le partite saranno visibili, in chiaro per tutti, su Italia Uno.

