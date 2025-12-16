Pertanto, il giocatore - che ha ancora dolore - rimarrà nel centro sportivo dei rossoneri a Milanello a lavorare per smaltire il problema. Si valuterà, quindi, secondo il quotidiano torinese, una sua eventuale partenza per l'Arabia Saudita se il ginocchio sinistro migliorerà. E se il Milan, nel frattempo, avrà battuto il Napoli qualificandosi alla finale di lunedì 22 dicembre . Al posto di Gabbia, contro i partenopei, ci sarà Koni De Winter .

Non partirà per Riyadh neanche Santiago Giménez, che medita di operarsi alla caviglia, mentre saranno con la squadra Rafael Leão e Youssouf Fofana: se il primo è ancora in dubbio per la partita contro i partenopei, il secondo - che si allena in gruppo già da qualche giorno - è tornato, sta bene e scenderà in campo dall'inizio.