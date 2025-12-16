Pianeta Milan
Milan, Gabbia non partirà per Riyadh … almeno per adesso. La situazione del difensore

Nessuna lesione al ginocchio per Matteo Gabbia, ma tanta prudenza da parte del Milan, dopo l'infortunio rimediato in campionato contro il Sassuolo. Giovedì in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli giocherà al suo posto Koni De Winter
Nel primo pomeriggio di oggi il Milan partirà, dall'aeroporto di Milano - Malpensa, alla volta di Riyadh (Arabia Saudita), dove giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana, presso l'Al-Awwal Park, disputerà la semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli di Antonio Conte.

Supercoppa Italiana, Gabbia non partirà con il Milan alla volta di Riyadh

Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, non convocherà Matteo Gabbia. Gli esami clinico-strumentali ai quali il difensore si è sottoposto ieri hanno evidenziato, sì, un trauma in iperestensione al ginocchio sinistro. Ma fortunatamente, nessuna lesione capsulolegamentosa o meniscale.

Pertanto, il giocatore - che ha ancora dolore - rimarrà nel centro sportivo dei rossoneri a Milanello a lavorare per smaltire il problema. Si valuterà, quindi, secondo il quotidiano torinese, una sua eventuale partenza per l'Arabia Saudita se il ginocchio sinistro migliorerà. E se il Milan, nel frattempo, avrà battuto il Napoli qualificandosi alla finale di lunedì 22 dicembre. Al posto di Gabbia, contro i partenopei, ci sarà Koni De Winter.

LEGGI ANCHE: Nuovo attaccante, contatti tra Milan e Zirkzee: le condizioni e la speranza rossonera >>>

Non partirà per Riyadh neanche Santiago Giménez, che medita di operarsi alla caviglia, mentre saranno con la squadra Rafael Leão e Youssouf Fofana: se il primo è ancora in dubbio per la partita contro i partenopei, il secondo - che si allena in gruppo già da qualche giorno - è tornato, sta bene e scenderà in campo dall'inizio.

